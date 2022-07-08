Знепритомнів і стікав кров’ю: подробиці нападу на експрем'єра Японії Сіндзо Абе (відео)

Політика серйозно поранено під час виступу в місті Нара під час передвиборчої кампанії. В екстреній службі кажуть, що він перебуває у стані зупинки серця.
На колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе скоєно напад під час його виступу в місті перед виборами до верхньої палати японського парламенту. Він тяжко поранений місцевим жителем.
Про це повідомляє японська компанія громадського телерадіомовлення NHK.
Як повідомляють очевидці, пролунало щонайменше два постріли. Схоже, колишній японський прем'єр поранений у спину з дробовика, він знепритомнів на місці і спливав кров'ю, а потім його доправили до лікарні. В екстреній службі кажуть, що ознак життя в Сіндзо Абе немає, він перебуває у стані зупинки серця. Планується, що його доправлять на медевакуацію до іншої лікарні.
Підозрюваного в нападі на політика також затримали та взяли під варту за замах на вбивство, він не чинив опору. Це 40-річний Тецуя Ямагамі, мешканець міста Нара, де виступив політик.
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