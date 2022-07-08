Знепритомнів і стікав кров’ю: подробиці нападу на експрем'єра Японії Сіндзо Абе (відео)

Політика серйозно поранено під час виступу в місті Нара під час передвиборчої кампанії. В екстреній службі кажуть, що він перебуває у стані зупинки серця.

На колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе скоєно напад під час його виступу в місті перед виборами до верхньої палати японського парламенту. Він тяжко поранений місцевим жителем.

Про це повідомляє японська компанія громадського телерадіомовлення NHK.

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Як повідомляють очевидці, пролунало щонайменше два постріли. Схоже, колишній японський прем'єр поранений у спину з дробовика, він знепритомнів на місці і спливав кров'ю, а потім його доправили до лікарні. В екстреній службі кажуть, що ознак життя в Сіндзо Абе немає, він перебуває у стані зупинки серця. Планується, що його доправлять на медевакуацію до іншої лікарні.

Підозрюваного в нападі на політика також затримали та взяли під варту за замах на вбивство, він не чинив опору. Це 40-річний Тецуя Ямагамі, мешканець міста Нара, де виступив політик.

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