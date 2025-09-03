Знепритомніла у басейні: у готелі курорту трагічно загинула 11-річна дівчинка

Лікарняю Ілюстративне зображення / © pixabay.com

Під час відпочинку на одному з островів Канарського архіпелагу (Іспанія) трагічно загинула 11-річна дівчинка. Франческу Мей Бліз, яка приїхала з Великої Британії, знайшли непритомною в басейні готелю в курортному місті Морро-Хабле.

Про це повідомляє Daily Mail.

Першу допомогу дівчинці надав черговий рятувальник, після чого її терміново доставили вертольотом до Університетської лікарні матері та дитини Гран-Канарії.

На жаль, медикам не вдалося врятувати життя дитини, у неї настала клінічна смерть мозку.

У середу, 3 вересня, розпочалося розслідування її смерті.

Відомо, що нещастя сталося у маленькому дитячому басейні глибиною лише 30 сантиметрів.

Розтин повинен допомогти визначити, чи страждала дівчинка від якогось нездужання чи проблем зі здоров’ям, що могло б пояснити, чому вона потрапила в буду на такому мілководді.

Назву готелю, де стався цей випадок, не повідомляють.

Нагадаємо, раніше на півночі Франції у пологовому будинку трагічно загинула п’ятиденна дівчинка після того, як, ймовірно, була скинута з ліжечка шестирічним хлопчиком, що залишився без нагляду.