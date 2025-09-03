ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
323
Час на прочитання
1 хв

Знепритомніла у басейні: у готелі курорту трагічно загинула 11-річна дівчинка

Медикам не вдалося врятувати життя дитини, у неї настала клінічна смерть мозку.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Лікарня

Лікарняю Ілюстративне зображення / © pixabay.com

Під час відпочинку на одному з островів Канарського архіпелагу (Іспанія) трагічно загинула 11-річна дівчинка. Франческу Мей Бліз, яка приїхала з Великої Британії, знайшли непритомною в басейні готелю в курортному місті Морро-Хабле.

Про це повідомляє Daily Mail.

Першу допомогу дівчинці надав черговий рятувальник, після чого її терміново доставили вертольотом до Університетської лікарні матері та дитини Гран-Канарії.

На жаль, медикам не вдалося врятувати життя дитини, у неї настала клінічна смерть мозку.

У середу, 3 вересня, розпочалося розслідування її смерті.

Відомо, що нещастя сталося у маленькому дитячому басейні глибиною лише 30 сантиметрів.

Розтин повинен допомогти визначити, чи страждала дівчинка від якогось нездужання чи проблем зі здоров’ям, що могло б пояснити, чому вона потрапила в буду на такому мілководді.

Назву готелю, де стався цей випадок, не повідомляють.

Нагадаємо, раніше на півночі Франції у пологовому будинку трагічно загинула п’ятиденна дівчинка після того, як, ймовірно, була скинута з ліжечка шестирічним хлопчиком, що залишився без нагляду.

Дата публікації
Кількість переглядів
323
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie