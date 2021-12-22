Знесла міст і затопила будинки: Болівія потерпає від сильної повені

Зникли безвісти щонайменше дві людини.
У Болівії накоїла лиха потужна повінь, яка виникла через сильні опади.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 22 грудня.
Від паводків потерпають центр і схід країни. Затоплено десятки будинків. Від негоди постраждали поля і дороги.
У центральному місті Майрана вода змила тимчасовий міст. У цьому ж регіоні зникли безвісти двоє робітників. Вони намагалися врятувати від повені техніку, на якій працювали. Надзвичайники проводять пошукову операцію, але поки відомостей про долю змитих повінню людей немає.
Як повідомлялося, сезонні дощі спричинили сильну повінь в Малайзії. У регіоні за добу випала місячна норма опадів. Під воду пішли цілі міста, а свої домівки полишили понад 30 тисяч людей. Для евакуації задіяли поліцію та армію.
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