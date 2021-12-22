Знесла міст і затопила будинки: Болівія потерпає від сильної повені

Знесла міст і затопила будинки: Болівія потерпає від сильної повені

Зникли безвісти щонайменше дві людини.

У Болівії накоїла лиха потужна повінь, яка виникла через сильні опади.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 22 грудня.

Від паводків потерпають центр і схід країни. Затоплено десятки будинків. Від негоди постраждали поля і дороги.

У центральному місті Майрана вода змила тимчасовий міст. У цьому ж регіоні зникли безвісти двоє робітників. Вони намагалися врятувати від повені техніку, на якій працювали. Надзвичайники проводять пошукову операцію, але поки відомостей про долю змитих повінню людей немає.

У Болівії через повінь затоплено десятки будинків | Новини світу

Як повідомлялося, сезонні дощі спричинили сильну повінь в Малайзії. У регіоні за добу випала місячна норма опадів. Під воду пішли цілі міста, а свої домівки полишили понад 30 тисяч людей. Для евакуації задіяли поліцію та армію.

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