Знеструмлено тисячі будинків, а літаки не можуть приземлитися: Латвію накрив сильний ураган (фото)

Настільки сильної бурі в Ризі не було від січня 2005 року.

У понеділок, 17 січня, сильний ураганний вітер накрив Латвію. Внаслідок негоди вже кілька годин літаки не можуть приземлитися в аеропорту Риги, а в західній частині країни без електрики залишилися близько 7 000 абонентів.

Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що в середині дня пориви вітру місцями досягали 30-32 метрів на секунду. У столиці - до 28 метрів на секунду. Повідомляється про повалені дерева і зірвані дахи, виклики до служби порятунку надходять фактично кожні дві хвилини.

Також відомо, що в західній частині Латвії без електрики залишилися близько 7 000 абонентів. Через негоду в Ризі спізнюється громадський транспорт. А аеропорт повідомив, що рейси затримуються, а деякі перенаправляють до аеропортів інших країн. Пасажирів закликають стежити за інформацією про статус рейсу на домашній сторінці авіакомпаній і ризького аеропорту.

Нагадаємо, що в Україні також попередили про погіршення погоди. Очікується сніголавинна небезпека. Пов'язано це із сильними снігопадами, які прогнозуються на 17-18 січня.

Гідрометцентр повідомляє про сильні пориви вітру | Погода в Україні

Читайте також: