У Білорусі "Радіо Свобода" визнано "екстремістським формуванням"

Президент медіакорпорації Радіо Свобода Джеймі Флай заявив, що вони "категорично відкидають цей безглуздий ярлик".

Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало всі інтернет-ресурси білоруської служби Радіо Свобода "екстремістським формуванням".

Про це пише "Настоящее время" з посиланням на пресслужбу відомства.

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"Міністерством внутрішніх справ (Білорусі - ред.) 23 грудня 2021 року екстремістським формуванням визнано групу громадян, які об'єдналися за допомогою інтернет-ресурсів "Радіо Свобода", — йдеться в повідомленні.

Напередодні ще 3 грудня суд Центрального району Мінська визнав "екстремістськими матеріалами" інформаційну продукцію телеграм-каналу білоруської служби Радіо Свобода, а також інших соцмереж видання, включаючи ютуб-канал.

Президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай тоді заявив, що "Радіо Свобода категорично відкидає цей безглуздий ярлик".

"Ми маємо намір продовжувати надавати об'єктивні новини та інформацію білоруському народу, який зараз як ніколи потребує незалежних ЗМІ. Режим Лукашенка продовжує давати зрозуміти, що його зневага до правди та зусилля щодо обмеження доступу до незалежної інформації не знають кордонів", – зазначив Флай.

Відтепер, як повідомляє пресслужба МВС Білорусі, список оновлено і екстремістами вважають всі інтернет-ресурси білоруської служби Радіо Свобода.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який передбачає запровадження кримінальної відповідальність за заклики до застосування санкцій щодо Республіки Білорусь, її громадян та організацій.

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