Зняття українських прапорів: президент Чехії зробив заяву

Президент Чехії Петр Павел / © Associated Press

Президент Чехії Петр Павел заявив, що українські прапори як символ солідарності мають залишатися на державних будівлях, однак найгіршим сигналом було б згортання реальної підтримки України.

Про це Петр Павел сказав під час візиту до Карловарського краю.

«Прапори були вивішені як символ солідарності з країною, яку атакувала агресивна держава. І в цьому нічого не змінилося — Україна досі є жертвою російської агресії. Тому поки не буде досягнуто миру, наша підтримка не повинна слабшати», — відповів Павел на запитання журналістів про нещодавнє зняття українського прапора з будівлі парламенту новим головою Палати депутатів Томіо Окамурою.

Водночас він зазначив, що значно більшою проблемою стало б згортання матеріальної, фінансової чи військової допомоги Києву.

«Якщо така допомога припиниться, це матиме прямі наслідки — людські жертви, поранення, руйнування. Тому підтримка України має тривати — це не лише акт солідарності, а й відображення цінностей, яких ми маємо дотримуватися як демократична країна», — сказав президент.

Раніше заступник голови руху ANO Карел Гавлічек заявив, що українські прапори мають поступово зникнути з фасадів державних будівель, оскільки, за його словами, «вони вже виконали свою символічну функцію».

А новий голова Палати депутатів Томіо Окамура (SPD) минулого тижня наказав зняти український прапор із будівлі парламенту — він висів там від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Представники попередньої коаліції розкритикували цей крок, назвавши його «ганебним» і «проявом боягузтва».