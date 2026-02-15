Зняв рясу: "гарячий священник" пішов з церкви заради сексу (фото)

Дон Альберто Раваньяні / © Інстаграм

Відомий італійський священник та зірка соцмереж Дон Альберто Раваньяні оголосив про рішення залишити священницький сан. Причиною він назвав небажання більше жити в умовах обов’язкового целібату, який, за його словами, змушує духовенство ігнорувати власну природу та потребу в близькості.

Про це пише видання The Times.

32-річний Раваньяні, який служив у Мілані, здобув популярність серед молоді завдяки активності в TikTok та Instagram. У своїх відео він демонстрував нетиповий для духовної особи спосіб життя: заняття спортом, відвідування вечірок, гумористичні дописи та відверті розмови про щоденну рутину священника. Він також зізнавався, що інколи використовував штучний інтелект для підготовки проповідей.

Втім, за образом «сучасного пастиря» ховалася внутрішня криза. У неділю Раваньяні публічно повідомив, що більше не може поєднувати служіння церкві з вимогою повної сексуальної стриманості.

«Я вважаю лицемірством те, що моя потреба в любові, моя сексуальність і здатність будувати стосунки з іншою людиною не вважаються чимось прекрасним у межах церкви», — заявив він.

Реакція церкви та суспільства

Заява викликала резонанс у католицьких колах Італії. Консервативні видання назвали цей крок логічним наслідком «спотвореного розуміння священства», тоді як у Міланській дієцезії обмежилися стриманим коментарем, визнавши, що рішення Раваньяні болісно сприйняли багато вірян.

Шлях Альберто до церкви почався у 17 років після складного періоду самотності. У 25 він прийняв священний сан, а під час пандемії став відомим завдяки онлайн-проповідям. Крім того, Раваньяні є автором трьох романів, один з яких має напівавтобіографічний характер.

Криза целібату

Колишній священник зізнався, що після висвячення мав інтимні контакти, що лише посилило внутрішній конфлікт. Він публічно поставив низку питань щодо реального життя духовенства, зазначивши, що багато священників змушені вести подвійне життя.

За його словами, проблема не є поодинокою. У 2014 році група жінок навіть зверталася до Папи з проханням скасувати целібат, адже перебували у таємних стосунках зі священниками. Минулого року інший італійський клірик також залишив сан, заявивши про депресію та алкоголізм, спричинені самотністю.

Чи можливі зміни

Обов’язковий целібат у Католицькій церкві діє з XII століття. Хоча Папа Франциск раніше зазначав, що в одруженні священників немає богословського протиріччя, нинішнє керівництво Ватикану займає більш консервативну позицію і не планує змінювати цю практику.

Сам Альберто Раваньяні заявив, що має намір залишатися публічною особою, працювати з молоддю та розвивати власні проєкти. За його словами, церква рано чи пізно буде змушена переглянути своє ставлення до целібату, оскільки сучасний світ змінюється значно швидше, ніж релігійні інституції.

