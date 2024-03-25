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Зникає світло: місцеві повідомили про атаку невідомими дронами на електростанцію у Ростовській області

Зникає світло: місцеві повідомили про атаку невідомими дронами на електростанцію у Ростовській області

Росію знову атакували невідомі безпілотники / Фото: ТСН.ua

На росіян чекає неспокійна ніч.

У Ростовській області лунають вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі. 

За попередньою інформацією, нібито йде "робота ППО" по невідомих БПЛА.

Також повідомляється, що в районі Новочеркаської ДРЕС видно дим.

До того ж на певний час зникало світло. 

«Сьогодні вночі на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС сталося загоряння, яке було оперативно ліквідовано силами працівників станції. Постраждалих немає. Через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ – Тихорецька та Ростовська. Наразі енергопостачання споживачів відновлено. З експлуатації тимчасово виведено два енергоблоки ДРЕС», - заявив губернатор Ростовської області. 

Нагадаємо, що раніше у ГУР прокоментували удари по НПЗ у Самарській області.

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