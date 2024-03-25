Зникає світло: місцеві повідомили про атаку невідомими дронами на електростанцію у Ростовській області

На росіян чекає неспокійна ніч.
У Ростовській області лунають вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі.
За попередньою інформацією, нібито йде "робота ППО" по невідомих БПЛА.
Також повідомляється, що в районі Новочеркаської ДРЕС видно дим.
До того ж на певний час зникало світло.
«Сьогодні вночі на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС сталося загоряння, яке було оперативно ліквідовано силами працівників станції. Постраждалих немає. Через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ – Тихорецька та Ростовська. Наразі енергопостачання споживачів відновлено. З експлуатації тимчасово виведено два енергоблоки ДРЕС», - заявив губернатор Ростовської області.
Нагадаємо, що раніше у ГУР прокоментували удари по НПЗ у Самарській області.
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