Зникає світло: місцеві повідомили про атаку невідомими дронами на електростанцію у Ростовській області

У Ростовській області лунають вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі.

За попередньою інформацією, нібито йде "робота ППО" по невідомих БПЛА.

Також повідомляється, що в районі Новочеркаської ДРЕС видно дим.

До того ж на певний час зникало світло.

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«Сьогодні вночі на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС сталося загоряння, яке було оперативно ліквідовано силами працівників станції. Постраждалих немає. Через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ – Тихорецька та Ростовська. Наразі енергопостачання споживачів відновлено. З експлуатації тимчасово виведено два енергоблоки ДРЕС», - заявив губернатор Ростовської області.

Нагадаємо, що раніше у ГУР прокоментували удари по НПЗ у Самарській області.

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