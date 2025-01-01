Зниклий "перший собака" Молдови повернувся додому: подробиці новорічної події

Собака президента Молдови Майї Санду Кодрут, який відзначився тим, що вкусив президента Австрії, в середу, 1 січня, благополучно повернувся додому в офіційну резиденцію після того, як зник напередодні Нового року.

Про це пише Reuters.

Кодрут, що в перекладі з румунської означає "маленький ліс", у новорічну ніч злякався феєрверку і втік. Жителі Кишинева всю ніч публікували в соцмережах повідомлення про те, де було помічено улюбленця Майї Санду. За кілька годин після зникнення, Кодрута знайшли та привезли додому.

"Наш добрий друг Кодрут пережив неприємний досвід. Зараз він уже у безпеці вдома", — написав у соціальних мережах прессекретар президента Ігор Захаров.

Кодрут, трилапий метис, що втратив ногу після того, як його збила машина в 2023 році, "витягнув щасливий лотерейний білет" і відразу з вуличного блудька перетворився на президентського собаку.

Нагадаємо, Кодрут — не єдиний "перший собака країни", від укусів якого постраждали люди Собака Байдена Командор 24 рази покусав співробітників Секретної служби США. Після кількох інцидентів із нападами на охоронців дворічну німецьку вівчарку виселили з резиденції глави держави.

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