Європейські політики мають подивитися правді у вічі й чесно говорити з суспільствами, що якщо сьогодні умовно не надати дозвіл на удари далекобійними Taurus чи іншою зброєю по Росії, то за декілька років вже європейці сидітимуть в окопах у Балтії. А надання дозволу на такі удари може запобігти війні для них.

Про це сказав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Це непопулярно, бо європейські суспільства дуже бояться війни. На цьому грає Росія, тому підтримує тих, хто заколисує людей "відсутністю ескалації" і трансформує кожне сильне рішення по воєнній допомозі Україні в страшилку війни для Європи", – пояснив він.

Втім, це рожеві окуляри. У планах Росії та її союзників, наголосив Коваленко, пряме зіткнення з НАТО. А для цього потрібна слабка Європа з суспільствами, що не готові до можливої війни.

"Сміливими є ті політики, які здатні чесно пояснити європейським суспільствам, що саме готовність і сильні рішення зараз, мілітаризація – це інструмент запобігти бойовим діям на території ЄС", – завершив представник РНБО Андрій Коваленко.

Нагадаємо, росіяни інформаційно втручаються в політичне життя Німеччини. Їхня стратегія доволі проста – через власні мережі вони нав‘язуватимуть наратив про "кандидата миру" і "кандидата війни".

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