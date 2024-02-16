Знищення корабля "Цезар Куніков": РФ ретельно приховує втрати серед екіпажу

Росія намагається максимально приховати втрати серед екіпажу, який був на знищеному 14 лютого в тимчасово окупованому Криму великому десантному кораблі "Цезар Куніков".

Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук сказав в етері телемарафону, пише Liga.net.

"Станом на зараз ми можемо лише підтвердити, що тіла – живі чи мертві, важко сказати – вантажили на узбережжі на швидкі допомоги і везли в напрямку лікувальних закладів", – зазначив він.

З його слів, РФ намагається максимально приховати цю інформацію, але зазвичай вона з'являється протягом якогось часу, зокрема з некрологів.

"Проте бачимо, що останнім часом ворог приховує навіть через родичів – навіть їм не дозволяють у соціальних мережах розміщувати цю інформацію. Їх мотивують тим, щоб ми не раділи. Тому що далі, то складніше такі речі верифікувати", – додав речник ВМС.

Як затонув десантний корабель РФ "Цезар Куніков"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило 14 лютого, що українські ударні морські дрони Magura V5 знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" біля берегів окупованого Криму неподалік Алупки. Судно затонуло.

У морі вздовж узбережжя почалося патрулювання вертольотів Мі-8, протичовнового вертольота Ка-27, також помічено ударний вертоліт Мі-24. Це могло свідчити про проведення пошуково-рятувальної операції, а також про те, що російські гелікоптери з повітря шукають українські морські дрони.

Російське Міністерство оборони заявило про перехоплення шести українських безпілотників над Чорним морем, а втрату корабля не коментувало.

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