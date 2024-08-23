Знищення порому "Конро Трейдер": що відомо про постраждалих та врятованих членів екіпажу

Внаслідок знищення порома "Конро Трейдер" 22 серпня постраждали 13 членів екіпажу. Четверо з них госпіталізовано.

Про це пише російське видання "Медуза".

Зазначається, що ввечері 22 серпня глава Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що під час пошукової операції вдалося врятувати 17 членів екіпажу.

Напередодні стало відомо про удар по російському порому "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю. Знищення судна офіційно підтвердили у Військово-морських силах.

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