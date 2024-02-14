Знищення російського корабля "Цезар Куніков": у Путіна відреагували

У Кремлі за коментарем спроваджують до Міноборони.

В адміністрації диктатора-президента РФ Володимира Путіна не будуть коментувати знищення великого десантного корабля Чорноморського флоту "Цезар Куніков".

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Він наголосив, що не коментуватиме повідомлення про атаку на російське судно в Чорному морі. Мовляв, наразі триває так звана "спецоперація". Саме тому, зауважив Пєсков, подібні коментарі - це прерогатива Міністерства оборони РФ.

До слова, міністерство Сергія Шойгу також не коментувало атаку на "Цезар Куніков". Лише вранці відомство повідомило про нібито відбиття атаки БпЛА у Чорному морі.

Нагадаємо, зранку 14 лютого Генштаб підтвердив інформацію у ЗМІ про знищення російського судна Чорному морі - великого десантного корабля Чорноморського флоту "Цезар Куніков".

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук каже, що наразі інформація щодо кількості осіб на борту відсутня. Втім, втрати окупантів мають бути суттєвими. Адже "якщо він (корабель - Ред.) був в морі - значить екіпаж був на борту".

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