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Знищено пункт управління авіабази: з'явилося нове відео із моментом удару по аеродрому РФ в Енгельсі

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
2007
Час на прочитання
1 хв
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Знищено пункт управління авіабази: з'явилося нове відео із моментом удару по аеродрому РФ в Енгельсі

Фото: Getty Images

Внаслідок падіння уламків безпілотника троє російських військових загинули.

У Мережі опублікували нове відео, на якому видно момент удару по російському аеродрому в Енгельсі, звідки бомбардувальники атакують Україну ракетами.

Відеозапис поширюють у соціальних мережах.

Повідомляють, що внаслідок удару безпілотника по стратегічному аеродрому "Енгельс-2" міг бути знищений пункт управління авіабази.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня російському аеродромі "Енгельс", де базуються стратегічні бомбардувальники, пролунали вибухи

У Міноборони РФ підтвердили вибухи на аеродромі "Енгельс-2". Там заявили, що на малій висоті залетів нібито безпілотник, який і завдав удару. Внаслідок падіння його уламків троє російських військових загинули. Авіатехніка начебто не постраждала.

У командуванні Повітряних сил України зауважили, що вибухи на російському військовому аеродромі "Енгельс" – це наслідки російської агресії. За декілька днів з'являться супутникові знімки з аеродрому, тому можна буде оцінити реальні наслідки вибухів.

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Дата публікації
Перегляди
2007
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