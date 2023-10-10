“Знищити ХАМАСтан”: Портников про те, як наземна операція Ізраїлю в Секторі Гази змінить світовий порядок

Ізраїль зараз на порозі наземної операції в Секторі Гази і якщо вона відбудеться, то буде жорстокою і кривавою, а терористи робитимуть все можливе, аби захищатися за допомогою цивільного населення, створюючи “живі щити”.

Про геополітичні амбіції держав, ймовірність наземної операції Ізраїлю, досвід близькосхідного конфлікту, а також головний пріоритет американської політики детально розповів журналіст Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

Російсько-українська війна та глобальна гра в демократію

“Коли я говорив багато місяців тому, що ми знаходимося на порозі такої глобалізації конфлікту і що російсько-українська війна це тільки початок подій, на жаль, в це не вірили не тільки мої українські співвітчизники, які, як це взагалі у нас буває, сприймали все це виключно через призму наших власних відносин з Росією”, — сказав журналіст.

“Вважали, що Росія якимсь чином зациклена на Україні, хоча є абсолютно очевидним, що мова йде зовсім не про зацикленість на Україні, а про ту саму боротьбу демократії і диктатури, про яку говорила ще Ненсі Пелосі”, — зазначив він.

На думку Портникова, війна Росії проти України стала наслідком того погляду на майбутнє, яке сьогодні існує у авторитарних держав. Йдеться про те, що їм потрібно затверджувати свої права, робити все можливе, щоб цивілізований світ не міг нав'язати свого бачення майбутнього, що вони мають зараз довести, що можуть силами вирішити цілу низку ситуацій, які виникли в їхньому сучасному житті. Глобально це все нагадує російську матрьошку, вважає журналіст.

Економічна трансформація Китаю і його геополітичне віддзеркалення

Він говорить про те, що є Китайська Народна Республіка, яка зусиллями Заходу перетворилася на економічну надпотугу, тому що західні політики, підприємці, громадяни вважали, що набагато краще розміщати свої підприємства в комуністичному Китаї з його низькою собівартістю робочої сили, ніж працювати самим і платити більше за продукцію.

“Так Китай з бідної маргінальної держави часів Мао Цзедуна перетворився на економічну потугу Сі Цзіньпіна і вже в ролі цієї надпотуги замислився над своїм майбутнім”, — зауважив Портников.

Сі Цзіньпін / Фото: Associated Press

“У Китая є проксі-союзники, які знаходяться в набагато гіршій ситуації, ніж він, тому що їхня економіка сировинна, вони нічого не виробляють. Вони не могли нічого запропонувати на світовий ринок, як це робить Китай, але вони також думають про своє майбутнє”, — розповів журналіст.

Він додав, що йдеться про Росію, Іран і Північну Корею.

“За великим рахунком, ці сили так чи інакше зацікавлені в тому, щоб з їхніми можливостями доводити своє право на існування. Їхні інтереси тут співзвучні з Китаєм”, — переконаний Портников.

Політичні амбіції: Росія, Іран і Північна Корея в пошуках величі і впливу

Інтереси ці різні, каже він. Так, за словами журналіста, Росія хоче відновитися як колишня імперія: “Це бажання реваншу, як я вже неодноразово говорив, у неї було з 90-х років, просто сили реваншу змогли остаточно перемогти тільки на початку 2000-х”.

Іран, на думку Портникова, хоче бути надпотугою в регіоні: “У них релігійна теократія з особливою роллю в ісламському світі. Справа шиїтської держави — впливати на сунітський світ”.

У Північній Кореї, каже журналіст, Кім Чен Ин впевнений, що має виконати заповіт Кім Ір Сена і об'єднати півострів, створивши головну державу на континенті. Ця держава, можливо, не буде такою вагомою як Китай, але важливо показати Японії і всім історичним ворогам, яка є сила у Кореї, зазначив Портников.

Кім Чен Ин / Associated Press

І ось всі ці зусилля об'єднаються в один прекрасний день.

Досвід близькосхідного конфлікту

“В кожному конкретному регіоні лунає одне твердження — це ж не наша війна. Близькосхідний конфлікт — це не наша війна, говорять в Україні. Напад Росії на Україну — це не наша війна, говорять в Ізраїлі. Ну і для Ізраїлю, і для нас, проблеми Південної Кореї, Тайваню чи Балкан — це теж не наша війна”, — прокоментував журналіст.

“Подивіться на українську політику — як обережно Україна ставиться до можливих контактів з Тайванем і як обережно Україна ставиться до ситуації, що складається в Балканському регіоні, до визнання Косова”, — говорить Портников.

Кожен, хто байдужий до чужої небезпеки, рано чи пізно отримає гаряче вугілля у власних руках, стверджує журналіст.

Він продовжив: “Мені здається, що зараз близькосхідний конфлікт це продемонстрував з усією силою і до того часу, поки Україна буде намагатися з одного боку, вимагати від інших співчувати її проблемам, а з іншого боку продовжувати з байдужістю ставитися до проблем інших, не треба сподіватися, що нам будуть допомагати в такій ситуації вічно, скаже вам будь-яка людина, яка має почуття здорового глузду”.

Шлях України до демократії і глобальної справедливості

“Україна, якщо вона взагалі хоче вижити, якщо у нас є такі наміри, має стати частиною світової коаліції демократії у їхній боротьбі з диктатурами. Нам не вдасться задобрити Китай, тому що Китай бажає, щоб ми зруйнувалися.

Нам не вдасться знайти спільну мову з Сербією, тому що Сербія підтримує Росію у її боротьбі і вважає, що Україна це таке собі Косово”, — зазначив Портников.

“Це може здаватися шизофренічним, але Сербія прекрасно розуміє ставлення Росії до України чи інших колишніх радянських республік як до сепаратистських утворень, тому що Сербія сама в глибині душі ставиться до колишніх югославських республік як до сепаратистських утворень”, — каже він.

“Але якщо ми говоримо про улюблене українське питання справедливості, то завжди виникає прекрасне питання — чому ми хочемо, щоб ставилися справедливо до нас, а самі по відношенню до тих, хто знаходиться з нами в одному човні, ставимося з такою кричущою демонстративною несправедливістю?”, — обурюється Портников.

На межі рішучого кроку: Ізраїль та можливість наземної операції в Секторі Гази

“Якщо серйозно говорити про розвиток подій, Ізраїль зараз на порозі наземної операції в Секторі Гази, про це прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу говорив з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Якщо ця наземна операція відбудеться, вона буде жорстокою, кривавою, терористи будуть робити все можливе, щоб захищатися за допомогою цивільного населення, живих щитів”, — каже Портников.

Біньямін Нетаньягу / Associated Press

Він додав, що терористи будуть вбивати ізраїльських заручників, про це вже оголосив прессекретар бандитського терористичного руху ХАМАС, який досі, до речі, в Україні не визнаний терористичною організацією, хоча відповідна постанова у Верховній Раді є.

“ХАМАС і Хезболла мають бути визнані терористичними організаціями. Це проксі-армії ісламської республіки Іран, яка зараз робить все можливе, щоб Україна зникла з політичної карти світу і буде продовжувати це робити”, — наголосив журналіст.

“Це перший момент — наземна операція, яка змінить ситуацію у світі, тому що ми не знаємо ані кількості жертв, але наслідки, ані реакцію в арабському світі. Можна це все тільки передбачати, але це будуть дуже і дуже важкі наслідки”, — впевнений Портников.

На думку експерта, в Ізраїлі більше немає ілюзорного стану безпеки

Ще один аспект, на якому наголосив журналіст, це те, що в Ізраїлі не приховують, що реакція на напад на північ буде такою ж безпрецедентною, якою була операція ХАМАСу.

“Тому що сьогодні в Ізраїлі вже більше немає досить ілюзорного стану безпеки, який в цій країні зберігався упродовж останніх десятиріч, незважаючи на сусідство з Сектором Гази, керованим бандитами”, — розповів Портников.

Паркану безпеки більше немає, каже журналіст.

Питання про майбутнє і глобальну безпеку

“Єдина можливість зараз захиститися на майбутнє, це знищити ХАМАСтан, знищити керівництво, бойові групи і членів організації ХАМАС, фізично витіснити їх з Гази, створити умови, щоб вони ніколи більше там не з'являлися. Але наскільки швидко це можна зробити, серйозне питання”, — стверджує Портников.

“І якщо ізраїльська армія говорить про те, що буде довга війна, треба чітко усвідомлювати, що ця довга війна це те, що може бути великою проблемою і для російсько-української війни, і для нас також, тому що дві довгі війни водночас — серйозне випробування для Сполучених Штатів і для Заходу загалом”, — зазначив він.

Джо Байден / Associated Press

Тим більше, за словами журналіста, близькосхідна тривала війна створює набагато більші безпекові кризи для майбутнього цивілізованого світу, ніж війна Росії проти України.

“Війна Росії проти України, щоб ми там про себе не думали, з моральної точки зору, може бути в центрі людської уваги, а з точки зору безпеки — це периферійна війна, яка стала центральною подією внаслідок її моральної важливості і важливості недопущення зростання ролі Росії як держави, яка нав'язує свій порядок силою”, — розповів Портников.

Близькосхідна війна: зіткнення світів і глобальні наслідки

Але близькосхідна війна, каже він, це одразу центральна війна, тому що це конфлікт християнського і мусульманського світів.

“Це ціни на нафту, це можлива низка терористичних акцій в Сполучених Штатах і європейських країнах, це глобальна дестабілізація, це катастрофа катастроф”, — акцентує журналіст.

Він переконаний, що доволі скоро можуть з’явитися нові конфлікти такого ж масштабу, якщо зараз не буде ніяких ефективних дій щодо їхнього превентивного профілактичного зупинення.

“Вже стає абсолютно очевидним, що ми не маємо справи з якоюсь там операцією терористичної групи ХАМАС проти Ізраїлю, з метою посилити свої позиції в Секторі Гази, не допустити того, щоб з'являлися палестинці, які заробляють гроші за рахунок терористичної діяльності, працюючи в Ізраїлі в різних секторах економіки. Це побічний фактор”, — розповів Портников.

В арабській пресі є детальне розслідування того, як ця операція готувалась в Бейруті шляхом постійних зустрічей представників Ірану, ХАМАСу і Хезболли, каже журналіст.

“Тобто це насправді початок війни Ірану навіть не проти Ізраїлю, а проти Сполучених Штатів, так як війна Росії проти України — це не війна проти України, тому що для Росії України не існує. Існує територія, окупована сепаратистами, що підтримуються Вашингтоном. Це війна Росії зі Сполученими Штатами за світовий вплив”, — наголосив Портников.

Війна Ірану теж ведеться за світовий вплив, вважає він.

“Просто Росія в цій війні в 2014 році використовувала диверсантів проксі-армії так званої “ДНР” і “ЛНР”. Потім перейшла до реальної атаки із застосуванням своїх збройних сил, щоб раз і назавжди поставити крапку на існуванні української держави і потім перейти до інших колишніх радянських республік”, — говорить журналіст.

Це і є реальна мета російсько-української війни і Росія не заспокоїться, поки не втілить цю мету в життя або допоки її не заспокоять, наголосив Портников.

Екзистенційний сенс конфлікту

“Не може бути ніякої думки, що з Росією можна домовитися і припинити її війну з сепаратистами за власну історичну Росію — українці для неї сепаратисти 3000 разів, не треба думати, що є якісь інші погляди”, — зазначив журналіст.

“Те ж саме і тут — точно так, як ніяк українці не мають жодного права жити на землі історичної Росії, топтати її своїми мерзенними нацистськими ногами і переконувати, що це не Росія, так само євреї не мають права жити в Ізраїлі, топтати своїми ногами священну мусульманську землю, вони мають бути знищеними, там має бути Палестина під іранським прапором”, — сказав Портников.

Фото: Associated Press

В цьому екзистенційний сенс цього конфлікту, який буде набувати все більших і більших кривавих обертів, знищуючи все більшу і більшу кількість населення упродовж років, вважає журналіст.

“Ми маємо бажати Ізраїлю якнайшвидше перемогти цього ворога, знищити терористів, не дати можливості Ірану розгорнутися. Тому що якщо буде допущена якась помилка з арсеналу тих, які ми допускали, домагаючись примирення з агресором, тоді буде напад самим Іраном і буде вже іншого типу війна — не з проксі-армією, а зі справжньою армією”, — розповів Портников.

А зараз буде війна з ХАМАСом і абсолютно реальна війна з Хезболлою, каже він.

Політичні промахи Ізраїлю

“Стає очевидним, що ізраїльське керівництво — я сподіваюся, що після закінчення війни це стане темою серйозного політичного обговорення — все ж таки допустило серйозних промахів не стільки навіть агентурних, скільки політичних. Тому що, по суті, ізраїльські політики з правого табору потрапили в справжню пастку, на жаль”, — розмірковує журналіст.

“Вони можуть насамперед розраховувати на голоси представників поселенського руху, поселенців, які живуть на західному березі річки Йордан і прихильників поселенського руху на суверенній території Ізраїлю”, — говорить він.

“І чим більше ХАМАС роздмухував небезпеку на цих територіях західного берега, тим більше вимог безпеки передивлялися саме там за рахунок безпеки кордонів з Сектором Гази, де немов би не відбувалося нічого надзвичайного”, — стверджує Портников.

Бойовики ХАМАС в Ізраїлі / Фото: Getty Images

“Так ХАМАС розіграв цю партію, прекрасно розуміючи, що має справу з електоральними політиками, які щойно прийшли до влади і бажають її зберегти.

Перенесення акценту безпеки західного берегу річки Йордан від Сектора Гази стало не просто грубою політичною помилкою, а фатальною політичною помилкою Нетаньягу і його урядовців”, — впевнений журналіст.

За його словами, порівняти з цим можна тільки наше переконання в тому, що Володимир Путін насправді не готовий і не хоче великої війни з Україною, потрібно просто знайти якісь шляхи до домовленостей.

“Цією хворобою можливості домовитися з Путіним українське суспільства майже одностайно хворіло з 2019 року і саме з цим пов'язані ті результати президентських і парламентських виборів, які ми бачимо. Тому не нам кидати каміння в ізраїльтян, а ізраїльтянам не кидати каміння в нас”, — коментує Портников.

Володимир Путін / Associated Press

Здатність робити висновки

“Я вважаю, що українське суспільство після цієї війни, скільки б років вона не продовжувалася, скільки б не було чорних днів і ночей в українській національній історії, буде здатне зробити певні висновки зі своїх фатальних помилок хоча б заради можливості вживання у майбутньому”, — висловив надію журналіст.

“Дуже сподівалися, що ізраїльське суспільство зробило певні висновки з війни Судного дня 1973 року, яка теж виявилася фатальною для єврейської держави.

Однак, як виявляється тепер, фаталізм не призвів до тих уроків, які мали бути засвоєні. Зміна поколінь, п'ятдесят років і знову ми потрапили в ту саму гречку.

Дуже прикро. Але з цієї ситуації тепер доведеться вибиратися разом”, — каже Портников.

“І нам доведеться вибиратися, і Ізраїлю доведеться вибиратися, і, що найголовніше, доведеться вибиратися Сполученим Штатам”, — додав він.

Державному департаменту тепер доведеться діяти на кілька фронтів відразу, зазначив Портников.

Виклики і ризики: шляхи вирішення криз у Секторі Гази та в Україні

“Чесно кажучи, таких конкретних рецептів, які б дозволили все вирішити ефективно, зараз немає. За певний час можна зменшити терористичну небезпеку в Секторі Гази шляхом знищення ХАМАСу, але для цього потрібні спільні дії Сполучених Штатів і країн арабського світу — Єгипту і Саудівської Аравії тощо. Потрібен тиск на Катар, тиск на Іран, недопущення дій Хезболли і спроба стабілізації Лівану, який давно вже перетворився на failed state”, — розповів журналіст.

Також він сказав про локалізацію російсько-українського конфлікту шляхом надання Україні гарантій безпеки, які б не дозволили далі розростатися конфлікту і унеможливили ракетні удари по українській території.

“Це ризик, але без цього ризику війна буде продовжуватися безкінечно, поки у Росії є ресурси. А в Росії тепер буде більше ресурсів, тому що ціна на нафту зростає на наших очах і у РФ буде більше грошей на мілітаризацію економіки”, — наголосив Портников.

Необхідним, за його словами, також є чітке пояснення, що Сполучені Штати вважають Китай єдиною державою, але не допустять військових дій щодо вирішення цієї проблеми навіть шляхом власного втручання.

“В цій можливій схемі є багато моментів, які можуть ніколи не здійснитися. Однак, як тільки ми зрозуміємо, що всі ці компоненти створюють небезпеку третьої світової війни із загибеллю вже десятків мільйонів людей у жахах ядерних вибухів, то я думаю, Захід може діяти більш енергійно”, — переконаний журналіст.

Нова реальність та загострення конфліктів

“Те, що здавалося константою, більше константою не є. Це саме та рушниця, яка вистрілила у лютому 2022 року, можливо навіть 2014 року, тільки ніхто не хотів це помічати. І конфлікт швидко набуває глобальних обертів”, — каже Портников.

“Це важливі підсумки в ті дні, коли ми чекаємо на розвиток подій. Збройним силам Ізраїля доведеться визначатися буквально найближчими днями стосовно того, як вони будуть проводити операцію на території Гази”, — резюмував він.

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