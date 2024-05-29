Знищувати авіацію ворога буде складніше: експерт про втрачений час та що встигли зробити росіяни

Росіянам знадобилося майже три роки, аби спробувати убезпечити свої літаки.

Російські окупанти почали встановлювати на аеродромах захисні ангари для авіації. Військові РФ побоюються, що їхню авіатехніку знищать українські захисники.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, на аеродромі Маринівка у Волгоградській області росіяни встановили захисні ангари, в яких розміщені літаки.

“Загалом, нічого хорошого. Тепер знищувати російську авіацію буде складніше. І тут слід зазначити парадоксальність ситуації. Якби Україна мала можливість завдавати ударів по російських аеродромах на території росії з 2022 року, то станом на другу половину 2024-го росія вже не мала б ніяких ВКС. Але щойно Україна наблизилася нарешті до можливості отримання дозволу на такі удари, у Росії почали з'являтися захисні ангари для авіації”, - розповів Олександр Коваленко.

Він також додав, що росіянам знадобилося майже три роки, аби дійти до необхідності цієї концепції.

“Як і нашим партнерам, знадобилося майже три роки, щоб заговорити про право завдавати ударів по території Росії. І ті, й інші - повні гальма, але адаптуватися і виживати в таких умовах - нам”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що у Підмосков'ї та Луганську прогриміли вибухи, окупанти нюхали уламки.

Читайте також: