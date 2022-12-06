Знищуватиме ракети та дрони: Ізраїль та США спільно розроблятимуть лазерну зброю

Оборонні компанії Ізраїлю та США будуть співпрацювати над розробкою лазерної системи протиракетної оборони.

Ізраїльська державна оборонна компанія Rafael і американський виробник зброї Lockheed Martin підписали угоду про спільну розробку високоенергетичної лазерної бойової системи.

Про це пише Xinhua.

Зазначається, що угода передбачає розробку, тестування та виробництво системи в Сполучених Штатах та Ізраїлі.

Майбутня система базуватиметься на системі лазерного захисту Iron Beam, яка вже була розроблена Rafael та Міністерством оборони Ізраїлю.

З потужністю 100 кіловат Iron Beam має намір стати дієвою системою протиповітряної оборони наземного базування, яка діятиме проти ракет, мін, дронів та інших загроз, безпосередньо вражаючи цілі високоенергетичним лазером.

Ізраїль та війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Ізраїль може надати Україні сучасні системи ППО, щоб захистити населення від ракетних ударів.

У свою чергу президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що Ізраїль готовий надавати Україні нелетальну зброю. Натомість сучасні системи ППО вони передати не можуть, оскільки вони можуть потрапити до рук російських окупантів і бути розсекреченими.

У листопаді українська делегація відвідала Ізраїль для переговорів з представниками Армії оборони країни (ЦАХАЛ) можливостей налагодження співпраці у сфері протиракетної оборони.

Військовий експерт Петро Черник вважає, якщо Іран продаватиме Росії крилаті ракети, Ізраїль у відповідь може надати Україні оперативно-тактичні ракетні комплекси LORA, які перевершують за характеристиками ATACAMS і здатні внести перелом у війну.

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