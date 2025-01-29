Зниження цін на нафту: міністри ОПЕК+ провели термінову зустріч

Керівник Міністерства енергетики Саудівської Аравії Абдулазіз бін Салман та кілька його колег з організації ОПЕК+ провели переговори після заклику президента Сполучених Штатів Дональда Трампа знизити ціни на нафту.

Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що представник Саудівської Аравії провів зустріч з іракським прем'єром Хаяном Абдель-Гані та лівійським прем'єром Халіфою Абдулсадеком в Ер-Ріяді.

Також читайте ЗСУ повторно атакували нафтопереробний завод у Рязані: деталі від Генштабу

Саудівський міністр і його лівійський колега обговорили "зміцнення спільних зусиль з підтримки стабільності світових енергетичних ринків", які будуть служити їхнім інтересам. Також представник Саудівської Аравії обговорив співпрацю зі своїм іракським колегою.

Журналісти пишуть, що Саудівський міністр також зустрівся в Ер-Ріяді з міністром енергетики ОАЕ Сухаїлом аль-Мазруї для неформальних переговорів.

Раніше повідомлялося, що Китай та Індія припинили закупівлі російської нафти через різке зростання вартості перевезень після введення нових санкцій США.

Також ми інформували, що президент США Дональд Трамп буде домовлятися із владою Саудівської Аравії про зниження цін на нафту.

Читайте також: