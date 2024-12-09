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Зниження мобілізаційного віку до 18 років в Україні: в Держдепі США заявили про свою чітку позицію

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Зниження мобілізаційного віку до 18 років в Україні: в Держдепі США заявили про свою чітку позицію

Редчник Держдепартаменту США Метью Міллер / Фото: Associated Press

Метью Міллер зазначив, що позицію Вашингтона донесено до Києва.

У разі зниження віку мобілізації в Україні до 18 років ці новобранці будуть екіпіровані повністю.

Про це сказав представник Держдепартаменту США Метью Міллер під час щоденного пресбрифінгу Державного департаменту США 9 грудня.

За його словами, цю позицію Вашингтона донесено до Києва.

"Ми говорили з Києвом про ситуацію, що розгортається на сході України. Рішення про чисельність та склад збройних сил Україна приймає самостійно. Що ми можемо сказати точно, то це, якщо вони захочуть мобілізувати більше військових, то ми та наші союзники їх екіпіруємо та навчимо", - сказав Міллер.

Нагадаємо, як сказали у Верховній Раді України, жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років не розглядають. Член комітету ВР з питань національної безпеки Федір Веніславський також додав, що не розглядають у ВР і примусову мобілізацію жінок.

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