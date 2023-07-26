Зниження вартості реклами до 50%: Twitter всіма силами намагається повернути прихильність брендів

Знижка в 50% буде діяти для творців реклами до 31 липня.

Соцмережа Twitter, вона ж Х, планує понизити вартість реклами, щоб повернути на платформу великі бренди.

Про це пише The Wall Street Journal.

Як зазначається, Х пропонує нові заохочення для деяких форматів реклами у США та Великій Британії. Самі ж бренди можуть втратити галочку верифікації, якщо вони не досягнуть певного порогу витрат.

Соцмережа вже почала пропонувати деяким рекламодавцям знижені ціни на відеорекламу, що супроводжується списком актуальних тем на вкладці твітера “Дослідіть”. Знижка в 50% буде діяти для творців реклами до 31 липня.

"Мета цих знижок - допомогти нашим рекламодавцям розширити охоплення в критичні моменти у Twitter, як-от чемпіонат світу з футболу серед жінок", - йшлося в одному з повідомлень компанії.

А вже від 7 серпня акаунти брендів можуть втратити галочку верифікації, якщо рекламодавці не витратять на рекламу щонайменше 1 000 доларів або 6 000 доларів - за 180 днів.

Нагадаємо, що в Росії загорілися вагони із сіркою – співробітник залізниці отруївся парами.

Читайте також: