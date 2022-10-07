Знизилася вартість відправлення посилок з Польщі до України: скільки тепер потрібно заплатити

З Польщі до України доставка EMS-відправлень знизилася на 75%.

Вартість відправлення посилок з Польщі до України знизилося на 75%. Терміни доставки у середньому сягає до 14 днів.

Про це повідомили в пресслужбі “Укрпошти”.

Також читайте Дуда допустив розміщення у Польщі ядерної зброї

“Нещодавно ми говорили про поглиблення співпраці з Poczta Polska, а вже сьогодні — про важливий крок у цьому напрямі. Відтепер тарифи на доставку EMS-відправлень до 20 кг з Польщі до України знижено на 75% Надсилання товарів чи допомоги в Україну стає дешевшим та доступнішим”, - розповіли в пресслужбі “Укрпошти”.

Відправлення до одного кілограма коштує 42 злотих (316 гривень), до п’яти кілограм - 52 злотих (391 гривня). Розрахувати вартість доставки можна на сайті. Надсилати пакунки можна з відділень, приймають EMS.

Нагадаємо, що "Укрпошта" та Пошта Польщі оголосили про поглиблення співпраці. Першим кроком стало підписання двостороннього меморандуму, який передбачає поглиблення співпраці за ключовими напрямками.

Читайте також: