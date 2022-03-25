Знизили залежність від Росії: США поставлять до ЄС 15 млрд кубометрів газу вже цього року

Знизили залежність від Росії: США поставлять до ЄС 15 млрд кубометрів газу вже цього року

Про підписання угоди оголошено сьогодні.

США підписали угоду з Європейським Союзом на постачання щонайменше 15 млрд кубометрів газу у вигляді скрапленого природного газу (СПГ) 2022 року. Таким чином ЄС намагається знизити залежність від російського газу.

Про це пише видання Bloomberg.

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Про підписання угоди оголошено на спільній пресконференції президента США Джо Байдена та очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Ми збираємося разом, щоб зменшити залежність Європи від російської енергетики… Ми не повинні субсидувати жорстокий напад Путіна на Україну", — сказав Байден.

“Зобов’язання США надати ЄС 15 млрд кубічних метрів СПГ цього року є великим кроком у цьому напрямку”, – сказала фон дер Ляєн.

Згідно з угодою, країни-члени ЄС працюватимуть над забезпеченням попиту на 50 млрд кубометрів американського СПГ щонайменше до 2030 року. Імпорт СПГ з Росії останніми роками становив приблизно 14-18 млрд кубометрів на рік.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про прийняте рішення зобовʼязати покупців газу з "недружніх" країн купувати рублі на російському ринку та сплачувати за постачання газу в російських рублях.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув вимогу Росії щодо розрахунків за російський газ у рублях. Він нагадав, що більшість договорів передбачають сплату в євро чи доларах.

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