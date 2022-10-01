Знизить залежність від Росії: між Грецією і Болгарією запрацював газопровід

Між Грецією та Болгарією запрацював газопровід, який транспортуватиме до Європи газ з Азербайджану.

У суботу, 1 жовтня, Греція та Болгарія розпочали експлуатацію газопроводу, який допоможе знизити залежність держав Південно-Східної Європи від російського газу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

На церемонію відкриття трубопроводу прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона висловила думку, що газопровід обмежить можливість Москви тиснути на членів Європейського союзу та інші країни.

"Цей газопровід змінює правила гри. Він змінює правила гри для Болгарії та енергетичної безпеки Європи. І це означає свободу. Це означає свободу від залежності від російського газу", - сказала вона.

Трубопровід довжиною в 182 кілометри з’єднується з Трансадріатичним газопроводом, який постачає природний газ з Азербайджану.

Через інтерконектор Греція-Болгарія (IGB) до Болгарії транспортуватиметься 1 мільярд кубометрів азербайджанського газу.

Початкова пропускна спроможність трубопроводу - 3 млрд кубометрів на рік. У планах згодом збільшити її до 5 млрд кубометрів. Газопровід може постачати неросійський газ до Сербії, Північної Македонії, Румунії і далі в Молдову та Україну.

Нагадаємо, що у Гданську (Польща) відкрили газопровід Baltic Pipe потужністю 10 млрд м³ на рік із Норвегії.

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