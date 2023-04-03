Зносило атвомобілі та падала плитка: Росію сколихнув потужний землетрус

За даними очевидців, під час підземного поштовху люди вибігали на вулицю.

У Росії 3 квітня стався потужний землетрус. Його магнітуда склала 6,9, а поштовхи відчувалися біля берегів Камчатки.

Про це повідомляє місцеве Міністерство внутрішніх справ. .

Наразі оперативні групи рятувальників та пожежників обстежують будівлі у Петропавловськ-Камчатському та Вилючинському міських округах та Єлизівському муніципальному районі.

За даними очевидців, під час підземного поштовху люди вибігали на вулицю, заносило автомобілі. У соцмережах поширюються відео наслідків — кахельна плитка, що обвалилася, і стельовий пластик усередині приміщень, розбиті товари, що впали з прилавків магазинів.

Станом на ранок інформації про жертви та руйнування не надходило.

Нагадаємо, раніше у Забайкальському краї РФ, де вирувала степова пожежа, пронісся вогняний смерч.

Читайте також:

У містах-курортах Росії стався землетрус: влада попередила про небезпеку

На Батумі обрушився найпотужніший ураган: дахи здуває з багатоповерхівок (фото)