Знову "аналоговнєт": Росія провела випробування підводного "Посейдона"

Володимир Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін знову вдається до ядерного шантажу, розповідаючи про новітні види озброєнь. Цього разу глава Кремля заявив, що Росія провела випробування підводного безекіпажного апарату «Посейдон», який, за його словами, оснащений ядерною енергетичною установкою.

Про це він заявив під час зустрічі з військовими в госпіталі імені Мандрика в Москві.

Путін не приховував захвату від нової розробки, окремо наголосивши на її унікальності. За його словами, «Посейдон» — це апарат з ядерною енергетичною установкою.

«Такого у світі немає», — заявив диктатор.

Але головним елементом погроз стало порівняння «Посейдона» з іншою розробкою російського ВПК — міжконтинентальною балістичною ракетою «Сармат», яку на Заході прозвали «Сатана-2».

«Могутність „Посейдона“ значно перевищує потужність нашої найперспективнішої міжконтинентальної ракети „Сармат“», — поххизувався Путін.

Окрім нових випробувань «Посейдона», не забув він згадати і про «Сармат». Він анонсував, що ці ракети, які Росія вже давно обіцяє поставити на озброєння, «скоро» надійдуть на бойове чергування.

Що відомо про ракету РС-28 «Сармат»

РС-28 «Сармат» — це російська стратегічна ракетна система п’ятого покоління шахтного базування.

Згідно з заявленими характеристиками, ця триступенева міжконтинентальна балістична ракета має приголомшливу дальність — до 18000 км, що дозволяє їй досягати цілей практично в будь-якій точці планети.

Головна небезпека «Сармата» полягає в його здатності нести величезне корисне навантаження — до 10 тонн. Це дозволяє оснащувати ракету 10-ма бойовими блоками індивідуального наведення. Потужність заряду кожного блоку становить 750 кілотонн, а сумарна потужність усіх боєголовок сягає 7,5 мегатонни. Російська пропаганда часто називає її «гіперзвуковою зброєю», оскільки ракета може виступати носієм гіперзвукових планувальних бойових блоків.

Перший офіційний випробувальний запуск «Сармата» відбувся 20 квітня 2022 року. 1 вересня 2023-го в Росії заявили про прийняття комплексу на бойове чергування.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін також зробив заяву про ракету «Буревісник», назвавши її досягненням російської науки. За його словами, зброя має «безумовні переваги», а ядерні технології, застосовані в ракеті, можуть бути використані як у військовій, так і в цивільній сфері, зокрема в місячній програмі.