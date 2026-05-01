Туапсе. / © Associated Press

У п’ятницю, 1 травня, місто Туапсе у Краснодарському краї РФ знову огорнув чорний дим. За останні кілька тижнів сталася четверта атака по місцевому нафтопереробному заводі.

Про це повідомляють місцеві ресурси та Телеграм-канали.

Вночі оперштаб регіону повідомив, що через атаку невідомих дронів на території морського терміналу виникла пожежа. В органі відзвітували, що місці працюють спеціальні та екстрені служби.

OSINT-аналітик ресурсу ASTRA з відео очевидців встановив, що горить щонайменше один паливний резервуар на території АТ «Туапсинський НПЗ».

Водночас місцева влада вже дуже охоче коментує «прильоти» по НПЗ. Зранку і мер, і губернатор краю привітали земляків з «Празніком Труда». Втім, згодом щось, ймовірно, все ж таки вийшло з-під контролю і на території Туапсинського округу «оголосили загрозу атаки безпілотників», а людей закликали «сохранять спокойствіє».

«Вулкан» у Туапсе — фото, відео, реакція людей

Тим часом мешканці Туапсе виходять на вулиці у масках, жаліють «бідне місто», бідкаються на чергову атаку, бо лише «згасили і знову приліт», а також шукають відповідь на запитання: «Боже, коли ж це все закінчиться?».

Зауважимо, ця атака на термінал стала четвертою від середини квітня: попередні удари сталися 16, 20 та 28 квітня. Після останньої атаки спалахнув нафтопереробний завод — повністю пожежу вдалося загасити лише 30 квітня.

У Туапсе продовжують гасити пожежу на морському терміналі після четвертої атаки. / © Exilenova+

Як повідомлялося, вночі проти 1 травня у Туапсе спалахнула пожежа на НПЗ і морському терміналі. Як повідомляють OSINT-спільноти, після влучань там спалахнули пожежі.

Нагадаємо, вночі проти 28 квітня сталася третя за квітень 2026-го атака на НПЗ в Туапсе. Влада Краснодарського краю заявила про «серйозну надзвичайну ситуацію» і через масштабне займання, і через розлив нафти. Окрім того, просили евакуюватися» людей, які мешкають поблизу заводу.

