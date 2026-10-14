"Знову граєшся?": Сікорський жорстко звернувся до Маска через збої Starlink в Україні

Сікорський жорстко звернувся до Маска / © Associated Press

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На тлі останніх новин про перебої в роботі супутникової мережі Starlink в Україні з жорсткою заявою на адресу Ілона Маска виступив очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Свою заяву політик опублікував в мережі X.

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Сікорський жорстко звернувся до Ілона Маска через збої Starlink в Україні

На своєму акаунті в X політик публічно звернувся до американського мільярдера.

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«Гей, Ілоне Маску, ти знову граєшся в політику зі своїми продуктами? Як твої європейські клієнти, ми спостерігаємо за тобою», — написав міністр Радослав Сікорський.

Сікорський так натякнув, що Польща виділяє мільйони доларів на роботу Starlink в Україні.

Тим часом фактичні збої в обслуговуванні вже відчули безпосередньо на передовій. Проблеми зі зв’язком підтверджують військовослужбовці 7-го корпусу десантно-штурмових військ, які виконують завдання на Гуляйпільському напрямку.

За їхніми спостереженнями, під час керування безпілотниками сигнал може повністю зникати на 10–20 секунд, щойно апарат розвиває швидкість 110–120 км/год. Оператори БпЛА підкреслюють, що вимушене зниження швидкості для збереження контакту робить українські дрони значно легшою ціллю для росіян.

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В Україні різко обмежили Starlink

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня в Україні різко погіршилася робота супутникового зв’язку Starlink. За даними громадського діяча Сергія Стерненка та радника президента Сергія «Флеша» Бескрестнова, компанія SpaceX без попередження запровадила обмеження швидкості роботи терміналів під час руху.

У частини військових зв’язок зникав вже на швидкості 60–70 км/год, тоді як звичайні цивільні термінали продовжували працювати в штатному режимі.

Нові ліміти торкнулися саме «військового пакету» послуг StarShield. Через раптові обмеження українські Сили оборони зазнали проблем із координацією, що призвело до зриву низки важливих військових місій.

Сергій Стерненко та Сергій «Флеш» припустили, що такі дії не є випадковістю і можуть бути пов’язані з поточною політичною ситуацією, зокрема, можливим зверненням адміністрації президента США Дональда Трампа до компанії Ілона Маска.

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