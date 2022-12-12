Знову палає: у Росії горить склад підприємства, де зберігали каучук (фото, відео)

Причини пожежі наразі невідомі.
Росія продовжує палати, пожежі останнім часом стали дуже часто траплятися у різних регіонах країни-агресорки. Так вранці 12 грудня спалахнув ТЦ у Балашисі Московської області, а у Нижньокамську згорів склад підприємства, де зберігали каучук.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
"Пожежі в Росії і не думають зупинятися: у Нижньокамську згорів склад підприємства "Нижньокамськнафтохім". Там зберігали каучук", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пожежа почалася у цеху №1532, де лежала готова продукція. Площа пожежі становила 6000 квадратних метрів, за підсумками вогонь зруйнував будівлю. Причини пожежі наразі невідомі.
Пожежі в РФ
Нагадаємо, що останнім часом у Росії побільшало пожеж. За останні тільки дні під Москвою згоріли два ТЦ. У ніч проти 9 грудня згорів "Мега Хімки", розташованому на Ленінградському шосе біля межі Москви та Московської області. 12 грудня у Балашисі Московської області спалахнула пожежа у торговому центрі "Стройпарк".
Також 9 грудня у російському Барнаулі спалахнув шинний завод. Площа займання становила близько 1 тис. кв. м. Підприємство виготовляє шини під відомим брендом Nortec.
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