Знову приєднався до допомоги: за яким шляхом до України направляють західну зброю

Раніше Жешувська злітна смуга обслуговувала близько 100 пасажирських рейсів на тиждень.

До України надсилають західну військову допомогу через польський аеропорт Жешув. Він став епіцентром процесів Заходу щодо озброєння нашої держави.

Про це пише видання The Sunday Times.

Як зазначається, аеропорт охороняють системи ППО Patriot. Туди їх направили через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення РФ до України.

Водночас через те, що РФ почала “давити” на Харківщину, західні партнери України почали знову направляти нашим військовим зброю, яка увійшла до пакетів допомоги на 61 мільярд доларів. Велика Британія та Данія також пообіцяли виділити сотні мільйонів доларів на зброю.

Раніше Жешувська злітна смуга обслуговувала близько 100 пасажирських рейсів на тиждень. Зараз там приземляється військова та вантажна авіація. Активність військової авіації зросла на 167%, а британські літаки приземляються чи не найактивніше, після літаків зі США. Проте подробиці, як Британія та інші партнери переміщують військовий вантаж, залишається засекреченими.

Нагадаємо, що українські військові філігранно збили російський Су-25.

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