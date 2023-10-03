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Знову щось ввижається: у Брянській області РФ нібито знищили "літальний апарат літакового типу"

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Знову щось ввижається: у Брянській області РФ нібито знищили "літальний апарат літакового типу"

Росію продовжують атакувати дрони / Фото: ТСН.ua

Росію знову атакували. 

Російська влада повідомила про те, що «припинено спробу «українських терористів» зробити атаку за допомогою БПЛА», - йдеться у повідомленні місцевого  губернатора у соціальних мережах. 

Мовляв, «безпілотний літальний апарат літакового типу» знищено над Трубчевським районом «силами ППО» Міністерства оборони РФ. 

Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні служби працюють. Дякуємо нашим «підрозділам ППО!» - заявив російський губернатор Олександр Богомаз. 

Нагадаємо, раніше невідомі диверсанти влаштували "бавовну" у Московській та Калузькій областях.

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Перегляди
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