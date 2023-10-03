Знову щось ввижається: у Брянській області РФ нібито знищили "літальний апарат літакового типу"

Російська влада повідомила про те, що «припинено спробу «українських терористів» зробити атаку за допомогою БПЛА», - йдеться у повідомленні місцевого губернатора у соціальних мережах.

Мовляв, «безпілотний літальний апарат літакового типу» знищено над Трубчевським районом «силами ППО» Міністерства оборони РФ.

Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні служби працюють. Дякуємо нашим «підрозділам ППО!» - заявив російський губернатор Олександр Богомаз.

Нагадаємо, раніше невідомі диверсанти влаштували "бавовну" у Московській та Калузькій областях.

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