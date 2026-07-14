ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
5110
Час на прочитання
2 хв

Знову скандал з Польщею: українку привселюдно роздягнули до білизни в аеропорту Варшави

У Варшаві молоду українку працівники аеропорту змусили роздягнутися на очах у натовпу пасажирів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Скандал в аеропорту Шопена у Варшаві: українці масово скаржаться на цькування в Польщі та починають оминати країну

Скандал в аеропорту Шопена у Варшаві: українці масово скаржаться на цькування в Польщі та починають оминати країну

Українку змусили роздягнутися до шортів і бюстгальтера під час перевірки у Варшавському аеропорту ім. Шопена.

Про скандал розповіла українська мисткиня Анастасія Снісаренко-Єржиковська. Інцидент стався з її донькою Поліною.

Вона наголосила, що її доньку змусили роздягнутися не в окремій кімнаті, а просто в загальній залі на очах в інших людей.

«Як ви думаєте, в аеропорту якої країни може статися наступне? На паспортному контролі роздягати молоду дівчину, залишивши на ній з одежі бюстгальтер та шорти? Не в окремій кімнаті, а прямо в загальній залі? Чи це не порушення прав людини? Чи це не приниження жінки? Це сталося щойно в Варшаві, в аеропорту Шопена з нашою дочкою Поліною», — повідомила вона.

Жінка назвала такі дії принизливими та поставила під сумнів їхню законність.

«Тож ті, хто так палко захищає дії деяких політиків і критикує дії наших, просто живіть у реальному світі, а не вигаданому вами ж самими», — підсумувала вона.

У коментарях українці підтримали цю родину, і розповіли, що самі неодноразово стикалися з цькуванням українських пасажирів в польських аеропортах.

Деякі коментатори зазначають, що тепер стали оминати Польщу і їдуть через Угорщину або Молдову.

Нагадаємо, днями в Польщі розгорівся скандал після випадку в громадському транспорті, де чоловік залякував українських школярок і вимагав, щоб вони повернулися до України. Відео з інцидентом оприлюднили в соцмережах.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
5110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie