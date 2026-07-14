Знову скандал з Польщею: українку привселюдно роздягнули до білизни в аеропорту Варшави

Скандал в аеропорту Шопена у Варшаві: українці масово скаржаться на цькування в Польщі та починають оминати країну

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Українку змусили роздягнутися до шортів і бюстгальтера під час перевірки у Варшавському аеропорту ім. Шопена.

Про скандал розповіла українська мисткиня Анастасія Снісаренко-Єржиковська. Інцидент стався з її донькою Поліною.

Вона наголосила, що її доньку змусили роздягнутися не в окремій кімнаті, а просто в загальній залі на очах в інших людей.

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«Як ви думаєте, в аеропорту якої країни може статися наступне? На паспортному контролі роздягати молоду дівчину, залишивши на ній з одежі бюстгальтер та шорти? Не в окремій кімнаті, а прямо в загальній залі? Чи це не порушення прав людини? Чи це не приниження жінки? Це сталося щойно в Варшаві, в аеропорту Шопена з нашою дочкою Поліною», — повідомила вона.

Жінка назвала такі дії принизливими та поставила під сумнів їхню законність.

«Тож ті, хто так палко захищає дії деяких політиків і критикує дії наших, просто живіть у реальному світі, а не вигаданому вами ж самими», — підсумувала вона.

У коментарях українці підтримали цю родину, і розповіли, що самі неодноразово стикалися з цькуванням українських пасажирів в польських аеропортах.

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Деякі коментатори зазначають, що тепер стали оминати Польщу і їдуть через Угорщину або Молдову.

Нагадаємо, днями в Польщі розгорівся скандал після випадку в громадському транспорті, де чоловік залякував українських школярок і вимагав, щоб вони повернулися до України. Відео з інцидентом оприлюднили в соцмережах.

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