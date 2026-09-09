Знову Ухань: вчені зафіксували спалах невідомого й небезпечного вірусу, від якого немає ліків

У Китаї кліщі розповсюджують новий небезпечний вірус

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Невідомий раніше вірус виявили у чотирьох східних і центральних провінціях Китаю, зокрема і в сумнозвісному регіоні Хубей з центром у місті Ухань, де почалася пандемія коронавірусу. Лабораторні дослідження вже офіційно підтвердили наявність цієї небезпечної інфекції у 329 місцевих пацієнтів.

Про відкриття нового збудника хвороби пише Daily Mail.

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Симптоми та наслідки хвороби

Науковці назвали новий збудник найровірусом азійського довгорогого кліща (ALTNV). У більшості інфікованих пацієнтів фіксували лихоманку, постійну втому та серйозні шлунково-кишкові розлади.

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«Ці результати підтверджують, що ALTNV є нещодавно ідентифікованим кліщовим вірусом, пов’язаним із людською лихоманкою», — заявила експертка з біобезпеки Сяо-Ай Чжан.

У 38% хворих медики додатково діагностували тромбоцитопенію [зменшення кількості тромбоцитів у крові — ред.], яка провокує потенційно смертельні внутрішні кровотечі. Наразі специфічного лікування чи вакцини проти цієї інфекції просто не існує.

Загроза подвійного інфікування

Сам собою новий збудник жодного разу не призвів до смерті пацієнтів, однак ситуація кардинально змінюється у разі наявності супутніх хвороб. Китайські лікарі виявили 38 осіб, які були одночасно заражені вірусом ALTNV та ще однією небезпечною кліщовою інфекцією DBV.

«Коінфекція вірусом DBV, очевидно, суттєво посилює тяжкість перебігу захворювання», — пояснила Сяо-Ай Чжан.

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Через таке подвійне інфікування 7 пацієнтів померли, що становить понад 18% від цієї групи хворих. Ускладнення найчастіше проявлялися у вигляді гострих респіраторних проблем і серйозного порушення роботи нирок.

Поширення небезпечних кліщів

Дослідники проаналізували зразки від 47000 кліщів із 15 різних китайських провінцій і виявили збудник у понад 1% комах. Лабораторні експерименти на мишах успішно довели, що азійські довгорогі кліщі здатні передавати цей вірус ссавцям через укус.

Азійські довгорогі кліщі є ендемічним видом для Східної Азії (Китай, Японія, Корея). Але вчені попереджають, що ці комахи надзвичайно поширені і вже встигли стати інвазивним для інших континентів. Зокрема, таких небезпечних кліщів виявили на території 21 штату США, а також в Австралії та Новій Зеландії.

За наявними науковими даними, азійського довгорогого кліща в Україні наразі не зафіксовано. В нашій країні поширені інші небезпечні види, переважно іксодові кліщі, які є переносниками хвороби Лайма (бореліозу) та кліщового енцефаліту.

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Нагадаємо, комарі можуть переносити небезпечний вірус. В Україні вже зафіксували перші два випадки гарячки Західного Нілу.

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