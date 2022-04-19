Знову "воскрес": Шойгу вперше за три тижні з'явився на публіці

Знову "воскрес": Шойгу вперше за три тижні з'явився на публіці

Міністр оборони РФ останнім часом нечасто з'являється на публіці.

Міністр оборони країни-агресорки Серій Шойгу вперше за три тижні з'явився на публіці, виступивши на колегії Міноборони РФ.

Про це пише російська служба ВВС.

Шойгу вважає, що Росія "послідовно виконує план визволення" "ДНР" та "ЛНР", а Сполучені Штати та інші західні країни роблять все, щоб "максимально затягнути" перебіг війни. Також він обурився "нарощуваними обсягами постачання іноземного озброєння" до України.

Зазначимо, що Шойгу останнім часом не часто з'являється на публіці або робить публічні заяви. Востаннє він говорив на публіці 29 березня. Через це у ЗМІ і соцмережах регулярно поширюють чутки про погіршення його стану здоров'я.

Нагадаємо, 14 квітня російський бізнесмен Леонід Нєвзлін, який зараз проживає в Ізраїлі, повідомляв, що Шойгу потрапив до лікарні з інфарктом.

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