Знову за старе: Лукашенко під час виступу згадав за карти і погрожував Заходу

Білоруський диктатор заявив, шо у нього є карти, на яких позначені "центри прийняття рішень".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко почав погрожувати країнам Заходу "ударами по центрам прийняття рішень", які нібито відомі і позначені на картах.

Про це Лукашенко заявив під час виступу на честь Дня незалежності Білорусі, інформує "БелТА".

Диктатор заявив, що нібито країни Заходу "кладуть голову на ядерну гільйотину і розраховують, що відбудуться малою жертвою".

"Зараз стало модно говорити про центри прийняття рішень. Так от, координати цих центрів нам до міліметра відомі. І позавчора вони чітко та ясно визначені та затверджені мною на військових картах", - додав Лукашенко.

Диктатор заявив, що якщо державності та незалежності Білорусі та Росії буде загрожувати небезпека, то "відповідь буде адекватною".

"Не випробовуйте наш слов'янський терпець і свою долю", - пригрозив диктатор.

Зазначимо, що Лукашенко, намагаючись виправдати російську війну проти України, та свою безпосередню участь в агресії, обіцяв показати "карти, звідки на Білорусь готувався напад". Ця фраза диктатора стала мемом та використовувалась для багатьох жартів у мережі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що наразі безпосередньої загрози наступальних дій наземними силами з боку Білорусі немає. Однак, Північного угруповання українських військ готове до підвищення оборонних спроможностей.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр оборони Білорусі Віктор Хренін приніс на зустріч із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком копію найпершої ядерної бомби СРСР.

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