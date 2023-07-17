Знову завершує війну за 24 години: Трамп пояснив, як змусить Зеленського й Путіна укласти угоду

Трамп розповів, як добиватиметься припинення війни між Росією та Україною і знову запевнив, що може це зробити за 24 години.

Попередній президент США, і ймовірний кандидат на наступних виборах від Республіканської партії Дональд Трамп продовжує наполягати, що "завершить війну в Україні за 24 години".

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Трамп похвалився, що у нього хороші відносини як з Володимиром Зеленським, так і з диктатором Путіним, і додав, що президент Байден "не здатний мати справу зі світовими лідерами".

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"Це розумні люди, зокрема Макрон із Франції. Я можу перерахувати весь список людей, включаючи Путіна... Ці люди різкі, жорсткі й загалом злісні. Вони на вершині своєї гри", – заявив попередній президент Сполучених Штатів.

Журналістка запитала Трампа: "Ви сказали, що можете закінчити війну в Україні за 24 години. Як би ви це зробили?"

"Я б сказав Зеленському: "Досить (англ. "no more" – Ред.). Ви повинні укласти угоду". Я б сказав Путіну: "Якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому (Зеленському. – Ред.) дуже багато. Ми збираємося (дати Україні. – Ред.) більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться. Я укладу угоду за один день. За один день", – відповів Трамп.

Раніше колишній очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що закінчить війну в Україні за 24 години, якщо його знову оберуть президентом США. Також він "анонсував" Третю світову війну.

Крім того, Дональд Трамп порадив Україні "поступитися територіями" і заявив, що Путін "дещо ослаблений".

У відповідь Володимир Зеленський нагадав, що Трамп не завершив війну в Україні, коли був президентом. Зеленський запевнив, що Україна не погодилася б на завершення війни в обмін на свої території.