Знову збираються протестувальники: що відбувається зараз у казахських містах (фото, відео)

Знову збираються протестувальники: що відбувається зараз у казахських містах (фото, відео)

В Алмати та Актау знову збираються протестувальники.

У Казахстані в центрі Актау та Алмати на ранок 6 січня знову збираються люди.

Про це повідомляє "Sputnik Казахстан".

За інформацією видання, протестувальники наразі не висувають нових вимог. Вони обговорюють організаційні питання, зокрема необхідність вивезення сміття.

Уточнюється, що правоохоронців та патрульних машин на площі немає. Також на місці подій не працюють мобільний зв'язок та Інтернет.

Жителі Мангістауської області нібито закликають одне одного більше не виходити на мітинги. Пояснюють це тим, що їхні вимоги виконані. Відповідне повідомлення, як повідомляє видання, вони поширюють у WhatsApp.

Урядова комісія продовжує свою роботу у регіоні. Повідомляється, що проведено чергові переговори з різними ініціативними групами. За даними представників комісії, у Мангістау стабільна ситуація.

"Було досягнуто домовленостей про виключно мирне врегулювання всіх поставлених питань", - йдеться в повідомленні.

Тим часом на площі в Алмати протестувальники почали збиратися знову. Поліції та військових там поки що немає.

Нагадаємо, 5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв схвалив відставку уряду країни на тлі масових протестів через ціну на газ.

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Токаєв в ефірі одного з казахських телеканалів повідомив, що звернувся за військовою підтримкою до партнерів країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) для подолання в країні масових протесті.

А 6 січня на тлі масових протестів у Казахстані Токаєв дав десять термінових доручень тамтешньому уряду.

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