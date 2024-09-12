Зняття обмежень на удари по РФ: Зеленський виклав США і Британії усі деталі

Володимир Зеленський застеріг від затягування процесу розширення зони ураження західною зброєю по РФ, а також – від "політичного рішення" щодо зняття обмежень.

Президент Володимир Зеленський розповів, що на зустрічі з главами дипломатії США та Великої Британії у середу виклав їм дуже "пряме і детальне" бачення того, яке зняття обмежень на далекобійні удари по Росії необхідне Україні.

Про це глава держави розповів на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у четвер, передає "Європейська правда".

Зеленський сказав, що Україна на цій зустрічі щодо далекобійної зброї була "дуже підготовлена, дуже переконлива і дуже детальна". І партнери, за його словами, "всі деталі, сигнали від мене особисто сприймали".

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Зеленський застеріг від затягування процесу розширення зони ураження західною зброєю по РФ, а також – від "політичного рішення" щодо зняття обмежень.

"Затягування цього процесу (щодо використання нами відповідної зброї) призводить до того, що Росія займається переміщенням цих військових цілей глибше на територію Росії", – сказав Зеленський.

За його словами, "якщо знімаються обмеження партнерами, то дуже хотілось би, щоб це була стратегія перемоги України, а не політична стратегія".

"Знімати обмеження – значить знімати обмеження. А якщо буде запропоновано зняття обмежень на відповідну дальність, до якої ворог вже застосував свої військові цілі, як я сказав, то це тоді виключно політичне рішення, щоби зняти той тиск від партнерів інших країн і від України, і від журналістів на країни, які мають це рішення прийняти", – зазначив президент.

Очільник держави наголосив, що Україні необхідно так застосовувати західну зброю, аби збивати військові цілі.

"Якщо знімається обмеження на якусь зброю, до якої немає ракет – це не зняття обмежень. Це інший вид, як не давати позитивного рішення щодо застосування відповідної зброї", – резюмував Зеленський, додавши, що був у цьому "дуже прямий вчора" у розмові з партнерами.

Нагадаємо, експерт-міжнародник, голова ГО “Україна в НАТО” Юрій Романюк заявив, що США можуть дозволити бити ракетами по РФ, якщо буде факт використання іранських ракет по Україні.

Новини ТСН 16:00 12 вересня. Удари в глиб Росії - союзники дадуть далекобійну зброю?

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