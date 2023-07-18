Зняв труси та намилився: у Польщі голий чоловік шокував жінок і дітей (фото)

У Польщі в місті Гнєзно чоловік мився з гелем для душу в місцевому міському озері. Перехожих розізлило те, що він на очах у жінок та дітей зняв труси і за цим усі спостерігали.

Про це пише epoznan.pl.

Інцидент стався в суботу близько 21:00. Батьки з візочками, які прогулювалися в районі пляжу на озері Віняри, могли "милуватися" молодиком, який вирішив помитися у водоймі. Спочатку він намилив голову, потім усе тіло, а далі зняв труси і почав митися.

Оголений чоловік миється на очах у перехожих / Фото: epoznan.pl

Жінка, яка була на прогулянці з дитиною і якій не сподобалося таке видовище, написала скаргу. На її думку, тут повинні втрутитися служби. Не лише тому, що чоловік роздягався, але й тому, що він забруднював воду.

Санепідемстанція у Польщі визнала, що один такий випадок не порушить екологічної рівноваги в озері, але додала, що таке купання треба робити у ванні. В санітарній інспекції пояснили, що в озерах трапляються й інші інциденти - миття автомобілів, а також купання собак.

Роздягання та миття в озері на людях може бути розцінене як непристойна поведінка.

Нагадаємо, в Польщі туристам, які вирішили прокататися країною на таксі, загрожує позбавлення волі.

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