Зник скарб Європи: грабіжники за чотири хвилини пограбували музей

Поліція розшукує грабіжників / © Associated Press

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В іспанському місті Вільєна невідомі за чотири хвилини викрали більшість експонатів «Скарбу Вільєни» — унікальної колекції золотих артефактів бронзової доби, яку називають одним із найважливіших доісторичних скарбів Європи.

Про це пише The Guardian.

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Пограбування сталося 27 серпня. Сигналізація у музеї спрацювала близько 05:20, а вже о 05:24 злочинці залишили будівлю.

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За попередніми даними, грабіжники ретельно спланували пограбування — приїхали на кількох автівках і проникли до музею через вікно.

Мер Вільєни Фульхенсіо Сердан розповів, що злочинці забрали більшість із 66 предметів колекції. За його даними, для міста це не просто музейні експонати, а частина його історії та культурної спадщини.

«Скарб Вільєни» виявив 1963 року археолог Хосе Марія Солер. Артефакти лежали в посудині, захованій у висохлому руслі річки.

Колекція складається з 66 предметів, більшість із яких виготовлені із золота. Серед них — 29 браслетів, 11 чаш, три пляшки та інші прикраси, датовані приблизно 1000 роком до н. е.

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Зазначимо, останнім часом на території Західної Європи пограбування музеїв, на жаль, стало досить поширеним явищем. Зокрема, на Сицилії зухвалі грабіжники поцупили з Музею Мессіни чотири витвори мистецтва XV століття, написані видатним майстром Антонелло да Мессіна. Серед викраденого — три фрагменти відомого поліптиха Святого Григорія, а також двостороння ікона «Мадонна з немовлям».

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