Еверест / © Associated Press

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На Евересті врятували 52-річного гіда Даву Шерпу, який провів майже шість днів у горах без запасів їжі, води та кисню. Чоловіка знайшли виснаженим під час спуску з найвищої вершини світу.

Про це повідомляє The Himalayan Times.

Інцидент стався 29 травня під час спуску з Евересту. Дава Шерпа супроводжував польського альпініста, однак сходження довелося перервати через сильне обмороження у туриста.

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На Евересті врятували 52-річного шерпу, який провів майже шість днів без їжі, води та кисню після зникнення під час спуску Фото The Himalayan Times

Після цього, за невідомих обставин, шерпа залишився сам поблизу так званої «Жовтої смуги» — небезпечної скельної ділянки на маршруті до вершини. Інші учасники експедиції змогли повернутися до табору, але сам гід туди не дістався.

Гід-шерпа вижив у надзвичайних умовах на Евересті та самостійно намагався спуститися з гори після зникнення Фото The Himalayan Times

За інформацією видання, компанія, де працював шерпа, не організувала негайну пошукову операцію. Лише 3 червня інша туристична фірма залучила вертоліт для пошуків, однак тоді знайти чоловіка не вдалося.

Як чоловікові вдалося врятуватися

Зрештою Дава Шерпа почав самостійно спускатися з гори. 4 червня його випадково помітила команда, яка займалася прибиранням сміття на Евересті. Люди побачили знесиленого чоловіка, який повз по землі.

Шерпу евакуювали гелікоптером до лікарні в Катманду. Він отримав сильне виснаження та обмороження, а під час рятувальної операції майже не міг говорити.

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За попередніми оцінками, чоловік самотужки подолав близько трьох кілометрів у надзвичайно складних умовах високогір’я.

The Himalayan Times зазначає, що весняний сезон сходжень на Еверест 2026 року став рекордним. Цьогоріч спробу підкорити вершину здійснили 494 альпіністи у складі 51 експедиції. Під час сезону загинули п’ятеро людей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що гіди на Евересті труїли туристів заради компенсації, адже викликати на евакуацію вертоліт коштувало шалених грошей.

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