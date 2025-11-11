Зник з радарів без сигналу тривоги: у Грузії розбився турецький військовий літак

Турецький військовий літак розбився у Грузії / Ілюстративне фото / © AFP

Турецький військовий літак C-130 розбився у вівторок, 11 листопада, поблизу кордону Азербайджану та Грузії, прямуючи з Азербайджану до Туреччини. Літак зник з радарів за кілька хвилин після входу в грузинський повітряний простір без подання сигналу тривоги. За попередніми даними, ймовірно загинула одна людина.

Про це пише The Washington Post та TV Pirveli, з посиланням на заяви Міноборони Туреччини, МВС Грузії та «Сакаеронавігації».

Деталі інциденту та реакція президента Туреччини

Військове відомство Туреччини підтвердило, що вантажний літак C-130, який використовується для логістичних операцій, зазнав аварії, повертаючись додому після вильоту з Азербайджану.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відреагував на трагедію, висловивши глибоке співчуття:

«Ми з глибоким сумом дізналися, що наш військовий літак C-130, що прямував з Азербайджану, зазнав аварії поблизу грузинсько-азербайджанського кордону. Зусилля з діставання до уламків тривають у координації з місцевою владою», — заявив він.

Загибель людини та місце падіння

Міністерство внутрішніх справ Грузії надало перші офіційні пояснення щодо обставин катастрофи. За їхніми даними:

Літак упав у Сігнахському муніципалітеті , приблизно за 5 кілометрів від державного кордону Грузії з Азербайджаном.

МВС розпочало розслідування щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людини. Це перше офіційне підтвердження можливої жертви.

Літак зник без попередження

Компанія «Сакаеронавігація» у своїй заяві повідомила, що турецький борт C-130 зник з їхніх радарів через кілька хвилин після перетину території Грузії та, що критично, без передавання будь-якого сигналу тривоги.

Після зникнення було негайно розпочато пошуково-рятувальні роботи відповідно до міжнародних протоколів. Інформація про інцидент була передана як до аеропорту Гянджі (Азербайджан), звідки вилетів борт, так і турецькій стороні.

