Зниклий лідер Ірану може бути в Москві: ЗМІ дізналися про таємну операцію

Моджтаба Хаменеї / © Фото з відкритих джерел

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї міг бути таємно доставлений до Москви російським військовим літаком після поранення під час авіаударів США та Ізраїлю по Ірану.

Про це повідомляє видання Al Jarida з посиланням на високопоставлене джерело, близьке до оточення іранського керівника.

За інформацією співрозмовника видання, перевезення відбулося в межах строго засекреченої операції, організованої через стан здоров’я Хаменеї та міркування безпеки.

Операція і лікування в Москві

Після прибуття до Росії, як стверджує джерело, Хаменеї переніс операцію, яка пройшла успішно. Наразі він нібито перебуває на лікуванні в приватній лікарні при одному з президентських палаців у Москві.

За даними джерела, поранення він отримав 28 лютого під час перших ударів США та Ізраїлю по Ірану. Травми вимагали госпіталізації та постійного медичного нагляду.

В Ірані забезпечити необхідні умови лікування було складно через триваючі бомбардування та загрозу нових ударів, особливо після заяв Ізраїлю про можливі атаки на нового верховного лідера.

Також іранські служби безпеки побоювалися витоку інформації про його місцезнаходження, зокрема через лікарів і медичний персонал, який міг бути залучений до лікування.

Роль Путіна

За словами джерела, ідею лікування Хаменеї в Росії нібито запропонував президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.

Після обговорення іранське керівництво погодилося на цю пропозицію, і вже того ж вечора Хаменеї доставили до Москви.

У Росії його лікуванням займаються російські лікарі разом з іранськими медиками, які супроводжували політика.

Сумніви щодо заяв нового лідера

Водночас джерела, близькі до іранських реформаторів, повідомили, що є сумніви в автентичності першого звернення, приписаного новому верховному лідеру.

За їхніми словами, текст звернення міг бути підготовлений секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані.

Також джерела зазначають, що Хаменеї міг навіть не знати про виступ, а відсутність аудіозапису лише підсилює підозри.

Реакція Ізраїлю

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху раніше натякнув, що ізраїльська сторона має інформацію про місцезнаходження нового лідера Ірану.

Під час пресконференції він заявив:

«Я не буду надавати йому страхування життя», — фразу багато хто розцінив як натяк на наявність у Тель-Авіва розвідданих щодо Хаменеї.

Водночас ізраїльська розвідка припускає, що його поранення може бути серйознішим, ніж повідомлялося раніше.

Призначення і зникнення нового лідера Ірану

Нагадаємо, 8 березня в Ірані визначилися з новим верховним лідером після загибелі аятоли Алі Хаменеї. Його наступником став син — Моджтаба Хаменеї.

Як повідомляло Al Jazeera, 56-річний Моджтаба Хаменеї раніше не обіймав державних посад, але вважався впливовою фігурою в релігійно-політичних колах Ірану.

Згодом ізраїльська розвідка заявила, що новий лідер Ірану міг бути поранений під час ударів США та Ізраїлю, унаслідок яких загинув його батько.

12 березня Sky News повідомив, що поранення Хаменеї могло статися під час тієї ж серії ударів, які стали фатальними для попереднього верховного лідера країни.