ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1585
Час на прочитання
2 хв

Зниклий у Польщі 18-річний Войцех знайшовся в Україні: чим тепер займається

Зниклий поляк Войцех Антоні знайшовся в Україні. 18-річний хлопець воює проти росіян.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Зниклий у Польщі 18-річний Войцех знайшовся в Україні: що він робить

Зниклий у Польщі 18-річний Войцех знайшовся в Україні: що він робить / © wiadomosci.onet.pl

У середині березня поліція Познані розшукувала 18-річного Войцеха Антоні, підозрюючи, що він міг виїхати до України або Литви. Через пів року хлопець «знайшовся» в Україні, ставши героєм відеоролика, знятого українським волонтерським центром.

Про це пише Onet.

На відео молодий чоловік у військовій формі розповідає, що вступив до повітряно-десантної бригади ЗСУ, щоб «рятувати людей, захищати їх від російських загарбників та боротися за Європу».

«Для Польщі дуже важливо, щоб Україна боролася з росіянами, бо ми наступні на передовій», — пояснює Войцех.

На завершення він звертається до співвітчизників: «Брати і сестри з Польщі. Війна ближче, ніж здається. Допоможіть. Будьте готові захищати свою батьківщину. Слава Україні. Польща ще не втрачена».

Після кількох днів пошуків у березні поліція знайшла Войцеха, але не розголошувала деталей його місцеперебування. Тепер стало відомо, що він перебуває в Україні.

Нагадаємо, 92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка прийняла присягу сьомого набору за програмою «Контракт 18-24». Вперше серед новобранців є дівчата, які служитимуть операторами безпілотних літальних апаратів.

Також під час виконання бойового завдання загинув військовий, активний діяч громадської організації PLAI Володимир Подолян. Це сталося 6 вересня. Володимир був одним із творців фестивалів Ticket to the Sun та Air Гоголь Fest, організовував культурні події у Вінниці, а після під час повномасштабного вторгнення долучився до лав захисників.

Дата публікації
Кількість переглядів
1585
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie