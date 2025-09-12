- Дата публікації
Зниклий у Польщі 18-річний Войцех знайшовся в Україні: чим тепер займається
Зниклий поляк Войцех Антоні знайшовся в Україні. 18-річний хлопець воює проти росіян.
У середині березня поліція Познані розшукувала 18-річного Войцеха Антоні, підозрюючи, що він міг виїхати до України або Литви. Через пів року хлопець «знайшовся» в Україні, ставши героєм відеоролика, знятого українським волонтерським центром.
Про це пише Onet.
На відео молодий чоловік у військовій формі розповідає, що вступив до повітряно-десантної бригади ЗСУ, щоб «рятувати людей, захищати їх від російських загарбників та боротися за Європу».
«Для Польщі дуже важливо, щоб Україна боролася з росіянами, бо ми наступні на передовій», — пояснює Войцех.
На завершення він звертається до співвітчизників: «Брати і сестри з Польщі. Війна ближче, ніж здається. Допоможіть. Будьте готові захищати свою батьківщину. Слава Україні. Польща ще не втрачена».
Після кількох днів пошуків у березні поліція знайшла Войцеха, але не розголошувала деталей його місцеперебування. Тепер стало відомо, що він перебуває в Україні.
Нагадаємо, 92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка прийняла присягу сьомого набору за програмою «Контракт 18-24». Вперше серед новобранців є дівчата, які служитимуть операторами безпілотних літальних апаратів.
Також під час виконання бойового завдання загинув військовий, активний діяч громадської організації PLAI Володимир Подолян. Це сталося 6 вересня. Володимир був одним із творців фестивалів Ticket to the Sun та Air Гоголь Fest, організовував культурні події у Вінниці, а після під час повномасштабного вторгнення долучився до лав захисників.