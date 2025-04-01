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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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5128
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Зникнення американських військових у Литві: Трамп зробив заяву

Солдати вважалися зниклими безвісти після того, як їхній автомобіль затонув у болоті.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Дональд Трамп підтвердив смерть військових США у Литві. Під час пошуково-рятувальної операції виявили тіла трьох із чотирьох американців.

Про це пише CNN.

"Троє з них вже не з нами, а один, на жаль, ймовірно, відноситься до тієї ж категорії, але вони поки що про це не заявили", — заявив Трамп.

Згодом стало відомо, що рятувальники виявили четвертого солдата.

Нагадаємо, солдати та бронетранспортер M88 Hercules зникли безвісти рано-вранці 25 березня у Литві. Вони проводили навчально-тренувальну операцію з технічного обслуговування, евакуюючи іншу американську машину на полігоні. Автомобіль було знайдено в болоті на глибині приблизно 5 метрів.

Дата публікації
Кількість переглядів
5128
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