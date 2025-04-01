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Зникнення американських військових у Литві: Трамп зробив заяву
Солдати вважалися зниклими безвісти після того, як їхній автомобіль затонув у болоті.
Президент Дональд Трамп підтвердив смерть військових США у Литві. Під час пошуково-рятувальної операції виявили тіла трьох із чотирьох американців.
Про це пише CNN.
"Троє з них вже не з нами, а один, на жаль, ймовірно, відноситься до тієї ж категорії, але вони поки що про це не заявили", — заявив Трамп.
Згодом стало відомо, що рятувальники виявили четвертого солдата.
Нагадаємо, солдати та бронетранспортер M88 Hercules зникли безвісти рано-вранці 25 березня у Литві. Вони проводили навчально-тренувальну операцію з технічного обслуговування, евакуюючи іншу американську машину на полігоні. Автомобіль було знайдено в болоті на глибині приблизно 5 метрів.