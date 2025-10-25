- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 526
- Час на прочитання
- 2 хв
Зникнення картини Пікассо вартістю 600 млн євро: стала відома доля полотна
Причиною плутанини могла стати проблема з нумерацією картин, які неправильно підготували до перевезення.
Поліція Іспанії розшукала картину знаменитого художника Пабло Пікассо, яка зникла на початку жовтня під час перевезення між містами.
Про це повідомляє El País.
Роботу «Натюрморт з гітарою» 1919 року, застраховану на шість мільйонів євро виявили в Мадриді. Її не дорахувалися під час розпакування в музеї Гранади CajaGranada, куди картину мали доправити 3 жовтня у рамках тимчасової виставки «Натюрморт: Вічність інертного».
«Після розпакування, здійснего співробітниками фонду CajaGranada, роботи було переміщено у різні частини виставкового залу, — йшлося у заяві організації. — Того ранку куратор виставки та керівник виставок фонду помітили, що однієї роботи не вистачає».
Слідчі припускають, що невелике полотно розміром 12,7 на 9,8 см спочатку з якоїсь причини не поклали до вантажівки. Таким чином, втрачена під час транспортування картина Пікассо ніколи не покидала столицю. Причиною плутанини могла стати проблема з нумерацією картин, які неправильно підготували до перевезення.
У фонді CajaGranada, який організував експозицію, відмовилися від коментарів. Галерея Ledor Fine Art, що спеціалізується на роботах художника, уточнила, що незважаючи на поточну страхову вартість, робота вважається другорядною у творчості майстра і була продана всього за 60 тисяч євро кілька років тому. Вона належить приватному колекціонеру, який проживає в Мадриді.
Творчість Пікассо давно стала мішенню для злочинців у всьому світі. За останні десятиліття було викрадено десятки його робіт, зокрема дві картини загальною вартістю 50 мільйонів євро з паризького будинку онуки художника 2007 року та дванадцять творів мистецтва з вілли іншої його онуки, Марини Пікассо, 1989 року.