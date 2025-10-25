Зникнення картини Пікассо вартістю 600 млн євро: стала відома доля полотна

Виставка робіт Пікассо / © Associated Press

Реклама

Поліція Іспанії розшукала картину знаменитого художника Пабло Пікассо, яка зникла на початку жовтня під час перевезення між містами.

Про це повідомляє El País.

Роботу «Натюрморт з гітарою» 1919 року, застраховану на шість мільйонів євро виявили в Мадриді. Її не дорахувалися під час розпакування в музеї Гранади CajaGranada, куди картину мали доправити 3 жовтня у рамках тимчасової виставки «Натюрморт: Вічність інертного».

Реклама

«Після розпакування, здійснего співробітниками фонду CajaGranada, роботи було переміщено у різні частини виставкового залу, — йшлося у заяві організації. — Того ранку куратор виставки та керівник виставок фонду помітили, що однієї роботи не вистачає».

Слідчі припускають, що невелике полотно розміром 12,7 на 9,8 см спочатку з якоїсь причини не поклали до вантажівки. Таким чином, втрачена під час транспортування картина Пікассо ніколи не покидала столицю. Причиною плутанини могла стати проблема з нумерацією картин, які неправильно підготували до перевезення.

У фонді CajaGranada, який організував експозицію, відмовилися від коментарів. Галерея Ledor Fine Art, що спеціалізується на роботах художника, уточнила, що незважаючи на поточну страхову вартість, робота вважається другорядною у творчості майстра і була продана всього за 60 тисяч євро кілька років тому. Вона належить приватному колекціонеру, який проживає в Мадриді.

Творчість Пікассо давно стала мішенню для злочинців у всьому світі. За останні десятиліття було викрадено десятки його робіт, зокрема дві картини загальною вартістю 50 мільйонів євро з паризького будинку онуки художника 2007 року та дванадцять творів мистецтва з вілли іншої його онуки, Марини Пікассо, 1989 року.