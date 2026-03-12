Зникнення нового лідера Ірану: ЗМІ дізналися його долю

Моджтаба Хаменеї / © ТСН

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї дістав поранення під час авіаударів США та Ізраїлю, унаслідок яких загинув його батько — аятола Алі Хаменеї.

Про це заявляє агентство SkyNews.

За даними, поранення Моджтаба Хаменеї отримав під час тієї ж серії ударів, які стали фатальними для попереднього верховного лідера країни.

Раніше ізраїльська розвідка також повідомляла, що новий керівник Ірану міг бути поранений під час атаки. Саме цим пояснювали його тривалу відсутність на публічних заходах після призначення.

Війна в Ірані — останні новини

Ізраїль назвав умову завершення війни. Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану не має чітких часових рамок і триватиме стільки, скільки буде потрібно для досягнення поставлених цілей.

За його словами, одним із завдань військової кампанії є послаблення іранського режиму.

«Операція триватиме без обмежень у часі — доки ми не досягнемо всіх цілей і перемоги», — наголосив Кац.

Іранський дрон влучив у хмарочос у Дубаї

Тим часом іранський безпілотник влучив у хмарочос у Дубаї в Об’єднаних Арабських Еміратах. Інцидент стався поблизу гавані Дубай-Крік.

Унаслідок удару виникла невелика пожежа, яку швидко ліквідували. Людей із будівлі евакуювали з міркувань безпеки. Інформації про постраждалих наразі немає.

Місце падіння дрона розташоване приблизно за вісім кілометрів від міжнародного аеропорту Дубая, одного з найбільших транспортних вузлів світу.

Нагадаємо, за даними Пентагону, лише перші шість днів війни з Іраном коштували США щонайменше 11,3 млрд доларів.