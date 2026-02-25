Зникнення українця Ігоря Комарова на Балі: всі деталі можливого викрадення та що відомо про справу

Єва Мішалова (ліворуч) та Ігор Комаров (праворуч) / © із соцмереж

Реклама

У Мережі активно обговорюють історію про загадкове зникнення двох українців на Балі. Йдеться те, що буцімто чеченські бойовики викрали двох молодих чоловіків з України та вимагають викуп у розмірі 10 мільйонів гривень. Відео із проханням про допомогу від одного із молодиків поширилося соцмережами.

Водночас користувачі розділилися на два табори: одні щиро співчувають, інші ж продовжують шукати у відео ознаки постановки та сумніваються в реальності подій.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ймовірне викрадення українців на Балі.

Реклама

Хто повідомив про викрадення українців на Балі

Нещодавно в Мережі з’явилася інформація, що буцімто на острові Балі із Чечні начебто викрали двох українців та вимагали 10 мільйонів доларів викупу.

У повідомленні йшлося проте, що одному із заручників вдалося втекти від викрадачів, а іншого начебто жорстоко катували, повідомив журналіст Віталій Глагола. Він також розповів, що мова йде про Єрмака Петровського та Ігоря Комарова, які є синами двох українських кримінальних авторитетів із Дніпра.

«За моєю інформацією, Петровському вдалося втекти. Як саме — поки не розголошують. А от Ігор Комаров досі перебуває у викрадачів», —повідомив журналіст, посилаючись на власні джерела.

За словами Віталія Глаголи, Комарова піддають жорстоким катуванням, аби змусити рідних швидше піти на поступки та психологічно їх розчавити. Журналіст вважає, що чеченське угруповання вистежило українців завдяки необачності в мережі: дівчина Комарова, блогерка Єва Мішалова, виставила фото із вказаною геолокацією.

Реклама

Крім того, Глагола зазначив, що обидва чоловіки — і Петровський, і Комаров — ймовірно, мають стосунок до діяльності дніпровських кол-центрів.

Що відомо про катування Комарового на Балі

У соцмережах розлетівся ролик, де Ігор Комаров розповідає рідним про свої травми: за його словами, у нього ймовірно перебиті ноги, пошкоджена грудна клітка та відрізані частини тіла. У кадрі чоловік демонструє забинтовану руку та сильні гематоми на обличчі.

Він благає перерахувати викрадачам 10 мільйонів, аби залишитися в живих, і зазначає, що його нібито вивезли за межі країни, де допомога правоохоронців чи кримінальних авторитетів уже неможлива.

Водночас журналіст Віталій Глагола згодом висловив сумніви щодо правдивості цієї події. Він зауважив, що про інцидент не знають ні українські органи, ні місцева поліція Балі, а в індонезійських медіа немає жодної згадки про злочин такого масштабу, що виглядає вкрай підозріло.

Реклама

На думку Глаголи, ситуація може бути звичайною інсценуванням. Головною ініціаторкою «постановки» він вважає дівчину одного з героїв відео — блогерку, яка активно розкручувала цю тему в мережі — Єву Мішалову.

Єва Мішалова (ліворуч) та Ігор Комаров (праворуч) на Балі / © із соцмереж

Журналіст припускає, що викрадення було інсценізовано організували заради вірусного ефекту та швидкого зростання кількості підписників, використовуючи гучний скандал як інструмент просування.

«У цифрову епоху гучний скандал означає різке зростання охоплення і підписників. Саме тому виникає версія, що ця історія могла бути використана як інструмент для розкрутки профілю та створення вірусного ефекту», — наголосив Глагола.

Хто такі Єрмак Петровський та Ігор Комаров

За даними ЗМІ, Єрмак Петровський, якого нібито викрали бандити на Балі, ймовірно є сином Олександра Петровського, одного із кримінальних авторитетів Дніпра. Батько Олександра — є президентом благодійного фонду, підприємцем, меценатом та учасником Об’єднавчий собор українських православних церков.

Реклама

Сам Єрмак Петровський фігурував у справі щодо нападу на бізнесмена Артура Рисіна 28 лютого 2021 року. Тоді група бойовиків із травматичними пістолетами обстріляла машину бізнесмена на парковці перед закладом, увірвалася в кафе і зробила кілька пострілів у напрямку самого бізнесмена, який був там із дружиною та друзями. Після цього бойовики втекли.

Єрмак Петровський / © Фото із соціальних мереж

Водночас, як зазначають ЗМІ, до складу цього угрупування входив також Ігор Комаров, який йомвірно є сином іншого кримінального авторитета із Краматорська — Сергія Комарова.

Тоді Комарова та Петровського разом із ще 11 особами затримали за підозрою в хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, яка передбачає до семи років позбавлення волі.

Саме Ігор Комаров фігурує на відео, яке шириться Мережею, та саме його буцімто тримають в полоні чеченці та вимагають викуп у розмірі 10 мільйонів доларів.

Реклама

Що відомо про Єву Мішалову

Єва Мішалова родом із Дніпра та має сестру-близнючку Есті Рогову, пише «24 Канал».

Єва Мішалова та Есті Рогова / Джерело — Instagram Мішалової

Обидві є популярними блогерками, які транслюють своє гламурне життя та єврейські традиції на аудиторію у понад 200 тисяч підписників. До створення контенту залучена вся родина: від мами до бабусі.

Родина Єви Мішалової / Джерело — Instagram Мішалової

Особисте життя Єви останнім часом перетворилося на суцільний серіал. Лише у лютому 2025-го вона оголосила про розлучення з Левом Мішаловим — сином впливового дніпровського забудовника Дмитра Мішалова. Пара була разом зі школи, а їхнє весілля у 20-річному віці організували батьки згідно з традиціями.

Як повідомляє медіа, Лев Мішалов родом із Дніпра та є сином відомого місцевого бізнесмена та девелопера Дмитра Мішалова. Він буцімто працював менеджером з продажів і надавав будівельні послуги.

Реклама

Брата Лева — В’ячеслава пов’язують із місцевою політикою та корупційними плітками.

Зараз же Єва опинилася в центрі історії з нібито викраденням її нового обранця Ігоря Комарова. Поки сама блогерка мовчить, проте її сестра Есті лише коротко підтвердила, що Єва в безпеці, але переживає важкі часи.

У Мережі почали ширитися нові відео про Ігоря Комарова

В той час, поки в соцмережах точилися дискусії щодо ймовірного викрадення Ігоря Комарова, в телеграм-каналах поширювали нове відеозвернення хлопця, адресоване Єві Мішаловій, пише «24 Канал». У ролику Ігор закликав не вірити чуткам про свою смерть, які нібито розпускають, щоб згорнути пошукову операцію.

«Мене ніхто не знайде. Я дуже прошу: мені потрібна медична допомога, починається зараження. Поговори зі своїми рідними. Вбивати мене не збираються, але часу лишилося вкрай мало», — говорив він у відеозверненні.

Реклама

На кадрах Комаров вчергове демонстрував перебинтовану руку та скаржився, що начебто викрадачі досі не отримали «ні копійки», тому він знову був «змушений» благати про викуп.

Користувачі соцмереж не повірили історії про «викрадення» українців на Балі

Реакція українських блогерів на інцидент виявилася жорсткою. Більшість блогерів вважають, що хлопці поплатилися за зв’язки з криміналом та роботу в «офісах», зауважуючи, що розкішне життя за чужий рахунок завжди має свою ціну, пише «BLIK».

Популярна блогерка Ксюша Манекен розкритикувала Єву Мішалову за хизування статками.

«Мене лякають жінки, які хизуються красивим життям, яке насправді вкрадено в інших. Це не ти собі дозволила. За це хтось заплатив своїм здоров’ям, бізнесом або життям», — написала вона в Instagram.

Реклама

Схожу позицію висловила і блогерка Христя Бичкова. Вона заявила, що співчуття заслуговують полонені військові, а не шахраї, які наживалися на людях.

«Хлопець — офісник, який крав гроші у людей. Його дівчина хизувалась грошима. Не бачу сенсу думати про людину, яка займається х**нею по життю. Дуже вірю в карму та бумеранг», — написала Бичкова.

Сторіс Христі Бичкової / Джерело - BLIK / © скриншот

Ще одна популярна блогерка Юлія Озименко закликала аудиторію замислитися, чи варто жаліти ймовірних учасників махінацій.

Сторіс Юліх Озименкої / Джерело - BLIK / © скриншот

У справі про ймовірне викрадення українців на Балі з’явилися нові деталі

Індонезійські видання Bali Post та Kompas повідомили, що поліція Балі офіційно розслідує зникнення українця Ігоря Комарова.

Реклама

Як зазначають журналісти, заяву про викрадення подав його товариш. За його словами, інцидент стався ввечері 15 лютого в районі Джимбаран під час катання на мотоциклах. На місці події знайшли лише особисті речі зниклого — телефон та гаманець.

Згодом у мережі з’явилося відео, де Комаров просить про викуп. Речник поліції Балі Янсен Авітус Панджайтан зазначив, що кіберпідрозділ наразі перевіряє справжність ролика та намагається встановити місце зйомки.

Щодо чуток про зв’язки Комарова з дніпровським криміналітетом, правоохоронці закликають не робити поспішних висновків до завершення слідства. Наразі офіційно підтверджено лише особу іноземця та сам факт його зникнення.

Раніше в американському Клівленді внаслідок збройного нападу загинув 27-річний українець Василь Швець. Уродженець Прикарпаття працював водієм сервісу Lyft. Чоловіка знайшли із вогнепальним пораненням прямо в салоні авто. Чоловік мешкав у США останні кілька років, був заручений і планував створити сім’ю.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.