"Знищать за кілька годин": в Україні жорстко попередили Лукашенка у разі нападу

Білорусь та Росія

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Україна та її оборонний сектор надіслали чіткий сигнал білоруському режиму на тлі потенційних військових загроз із півночі. У разі спроби перетнути кордон, наслідки для республіки будуть катастрофічними.

Про це розповів український розробник проекту FirePoint.

За його словами, технологічні та військові спроможності дозволять нейтралізувати ключові об’єкти ворога миттєво. Це зруйнує не лише логістику потенційного наступу, а й основу диктаторського режиму.

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«Я думаю, що білоруси не ідіоти і там вони залишаться зовсім без всього. У перші години війни. Вся їх критична, те, на чому цей Лукашенко живе і набиває собі мощну, буде знищено у першу добу», — наголосив розробник FirePoint.

Загроза з боку Білорусі — останні новини

Президент України Володимир Зеленський 19 червня висунув Мінську семиденний ультиматум щодо їх демонтажу. На початку цього тижня він повідомив, що від 22 червня ретранслятори вздовж українського кордону припинили роботу, хоча доля самого обладнання залишається невідомою.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з головою Ради Федерації Федеральних зборів РФ Валентиною Матвієнко заявив, що народи Білорусі, України та Росії в майбутньому нібито відновлять тісні відносини.

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