Знищені склади Coca-Cola та McDonald’s: CNN дізналося, чому Трамп пробачив Путіну атаки на бізнес США в Україні

Кремлівський диктатор Владімір Путін та президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Росія протягом останніх місяців посилила атаки на підприємства та інфраструктуру, пов’язані з американськими компаніями в Україні. Попри пошкодження об’єктів відомих брендів, адміністрація президента США Дональда Трампа не виступила з публічним засудженням цих ударів. Водночас Вашингтон посилює тиск на Київ і вимагає припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, оскільки вони нібито впливають на ціни для американських споживачів на пальне.

Про це повідомляє CNN.

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Які американські компанії постраждали від російських атак

За словами президента Американської торговельної палати в Україні Енді Гундера, російські ракети й дрони пошкодили об’єкти, пов’язані з кількома відомими американськими брендами, зокрема Coca-Cola, PepsiCo, McDonald’s та Oreo.

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На початку вересня російський безпілотник атакував завод Coca-Cola поблизу Києва. Президент Володимир Зеленський тоді назвав удар «чітким сигналом» для Сполучених Штатів, адже Росія не могла не знати, що підприємство пов’язане з американською компанією.

«Сьогодні росіяни завдали удару дроном по заводу Coca-Cola. Coca-Cola стала для них таким ворогом, що вони спалюють її своїми «Шахедами»», — заявив Зеленський у вечірньому зверненні 3 вересня.

Наприкінці того самого місяця російський ударний безпілотник пошкодив склад одного з логістичних партнерів McDonald’s у Київській області. У компанії підтвердили атаку, яка сталася 25 вересня.

Через пошкодження логістичної інфраструктури ресторани McDonald’s в Україні були змушені тимчасово скоротити меню. Наприкінці серпня також постраждало виробниче підприємство PepsiCo в Миколаївській області. За повідомленням компанії, внаслідок цього удару ніхто не загинув.

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Гундер наголосив, що масштаби атак на американські компанії за останні місяці безпрецедентні.

«Це прямі удари дронами й ракетами, і вони продовжують бити по цих об’єктах. Це посилає сигнал, що вони націлені на американський бізнес. Ми не бачимо жодної реакції Білого дому», — сказав він CNN.

За його словами, йдеться про американські інтереси, капітал та інвесторів, які зазнають збитків через російські атаки.

Чому Білий дім тисне на Україну через російські НПЗ

Ситуація викликає запитання на тлі позиції адміністрації Трампа щодо українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Американський президент пояснює необхідність припинити такі атаки їхнім впливом на вартість пального для споживачів у США.

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Останніми тижнями Трамп звинувачував Україну в тому, що удари по російських нафтопереробних заводах нібито сприяють подорожчанню дизельного пального. CNN зазначає, що ціни на енергоносії зросли, зокрема, на тлі війни США з Іраном.

Минулої п’ятниці Трамп оголосив про домовленість щодо закупівлі російського дизеля та послаблення санкцій проти Росії. Це рішення розкритикували, зокрема через те, що воно може суперечити американському законодавству.

За даними співрозмовників CNN, Вашингтон також погрожував обмежити обмін розвідувальними даними та постачання боєприпасів Україні, якщо Київ не припинить удари по російських нафтопереробних заводах.

Водночас, за словами Гундера, його організація не розуміє, чому американська адміністрація настільки стримано реагує на атаки проти підприємств американських компаній в Україні.

Чи намагалися американські компанії домогтися реакції Вашингтона

За даними CNN, серед американських компаній, які працюють в Україні, немає єдиної позиції щодо публічного розголосу російських атак. Частина бізнесу хоче, щоб Вашингтон звернув на них увагу, тоді як інші компанії побоюються відкрито говорити про те, що їхні об’єкти неодноразово ставали цілями ударів.

Деякі американські законодавці від Демократичної партії вже закликали Білий дім активніше захищати інтереси компаній США в Україні та публічно засуджувати дії Москви.

Американська торговельна палата в Україні також намагалася привернути увагу адміністрації Трампа до проблеми. За словами Гундера, минулого місяця організація звернулася із запитом на зустріч зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, щоб обговорити становище американського бізнесу в Україні, зокрема наслідки російських атак. Однак відповіді на звернення не надійшло.

У Білому домі у відповідь на запит CNN заявили, що Трамп прагне повністю припинити війну, щоб зупинити загибель людей. Представник адміністрації також запевнив, що президент та його команда й надалі намагатимуться сприяти завершенню бойових дій і досягненню мирної угоди.

Водночас CNN нагадує, що в серпні 2025 року Трамп публічно висловив невдоволення після російського удару по американському електронному підприємству в Україні. Тоді він заявив, що сказав Владіміру Путіну, що не задоволений цим ударом.

Як загострився конфлікт навколо російського пального

Ще у вересні Володимир Зеленський відповів на звинувачення Трампа щодо впливу українських атак по російських НПЗ на ціни дизеля у США. Український президент заявив, що під час зустрічі в Нью-Йорку американський лідер не вимагав припинити такі удари, а Київ не готовий відмовлятися від відповіді на російські атаки. Зеленський наголосив, що безпека та життя українців важливіші за вартість енергоресурсів на світових ринках.

Після оголошення Трампом рішення щодо російського дизельного пального Україна продовжила атаки на нафтову інфраструктуру РФ. У районі Ростова-на-Дону спалахнула масштабна пожежа на терміналі, пов’язаному з Новошахтинським нафтопереробним заводом, а згодом надійшли повідомлення про ураження великого нафтового об’єкта в Самарській області. Київ розглядає такі удари як спосіб скорочувати доходи Росії від нафти та послаблювати її можливості фінансувати війну.

На цьому тлі 13 жовтня Інститут вивчення війни (ISW) попередив про ризики «енергетичного перемир’я», яке запропонував Трамп. Станом на 12 жовтня Україна та Росія не погодили такого припинення вогню, а Москва продовжувала атакувати українські енергетичні об’єкти. Аналітики застерегли, що обмеження українських ударів по російських НПЗ без взаємних зобов’язань Кремля може залишити українську енергосистему вразливою напередодні зими.

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