Знищення лідерів Ірану налякало Кремль: Путін "заліз до бункера" та готує інформаційний ГУЛАГ

Путін

Після знищення іранського керівництва диктатор Володимир Путін ще більше заліз до бункера, а в Москві вже тривалий час фіксуються перебої з інтернетом та посилення інформаційної ізоляції Росії.

Про це сказав дипломат, міністр закордонних справ України (2007–2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в етері Slawa.TV на Еспресо.

«Путін після знищення іранського керівництва заліз ще більше до бункера. Вже шостий тиждень у Москві не працює інтернет. У столиці великої держави, як вони про себе говорять, не можна викликати таксі, не можна розрахуватися в ресторані за обід, не можна замовити собі якусь послугу. Тобто це те, що зараз є реальним, тому що бункерний сильно захвилювався, що таке може відбутися з ним», — зауважив Огризко.

За словами дипломата, найбільше Путіна вивела з рівноваги заява речниці ЦАХАЛу, яка сказала, що ізраїльські спецслужби дуже довго спостерігали за тим, що відбувається в Тегерані, через камери спостереження, які були встановлені в іранській столиці. А на запитання, чи можна це зробити і в Москві, вона дала таку відповідь, від якої в російській столиці багатьом стало холодно.

«Тому я думаю, що це зараз і відбувається у Кремлі. Чи здатний Путін за таких обставин змінити якусь позицію? Мені здається, що ні. Він зараз робитиме все, щоб Москва опинилася у 20-му столітті, повернулася назад, туди, де всі читатимуть газету „Правда“ у друкованому вигляді. Путін усе робитиме для того, щоб жодна інформація до його населення не надходила ззовні, він формуватиме абсолютний інформаційний ГУЛАГ у себе в країні з надією на те, що це дасть йому можливість протриматися далі. Чи це допоможе? Безумовно, ні», — наголосив Огризко.

Раніше повідомлялося, що очільник Кремля Путін, ймовірно, остаточно перебрався до одного зі своїх захищених бункерів. Диктатор не на жарт наляканий долею іранського аятоли Алі Хаменеї та побоюється, що російська система тотального відеоспостереження може стати для нього смертельною пасткою.